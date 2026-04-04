Netflix「恋の通訳、できますか？」聖地から「アートの街」まで…カナダ・アルバータ州の多様すぎる素顔に迫る

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。3月24日（火）の放送では、住吉にもゆかりの深い「カナダ特集」をお届けしました。アルバータ州観光公社 （Travel Alberta）CEOのデービッド・ゴールドスティーンさんをゲストにお迎えして、カナダ・アルバータ州の魅力を語っていただきました。

◆韓国ドラマ「恋の通訳、できますか？」で話題！

デービッド・ゴールドスティーンさんは、アルバータ州観光公社（Travel Alberta）CEO。カナダ観光局のCEOなどのポストを歴任し、カナダの観光業界を牽引するリーダーで、現在はカナダのアルバータ州の多様な魅力を世界に発信しています。

そのアルバータ州が今、世界中の若い世代から注目を集めています。そのきっかけのひとつが、Netflixで配信されている韓国ドラマ「恋の通訳、できますか？」です。主演のコ・ユンジョンや日本から出演している福士蒼汰が、劇中のリアリティショーの収録のために訪れる場所のひとつがアルバータ州なのです。

「日本の旅行者の皆さんは、長年カナディアンロッキーに対して深い愛着を持ってくれています。それはまるで、時代を超えた『恋愛関係』のようです」とデービッドさんは語ります。そして今、アルバータ州は従来のファン層に加え、ドラマを通じてこの地を知る新しい世代にもその魅力を広げようとしています。

ドラマの舞台となっているのは、カルガリーや、美しい山岳リゾート地のバンフといった場所だけではありません。例えば、バンフのすぐ隣に位置する「キャンモア」という街。ここは人口あたりのアートギャラリーの数がカナダで最も多いという、非常にクリエイティブでクールなコミュニティを形成しています。

「（このドラマは）アルバータ州の都市部と自然の両方の魅力をしっかり見せてくれています。アルバータ州にあるユネスコ世界遺産も紹介されていますし、それらすべてが通訳者と女優の間の美しいラブストーリーの中に織り込まれています。まさに若い世代の視聴者に届くような内容になっています」とデービッドさんはアピールしました。

◆山脈、平原、大都会…多様な地理的魅力

アルバータ州といえば、ユネスコ世界遺産にも登録されているロッキー山脈の美しさは唯一無二です。しかし、デービッドさんが強調するのはその「多様性」です。「州の南部にある『州立恐竜公園』の近くには、荒涼とした大地が広がっています」。太古の歴史を感じさせる険しい岩山から、近代的な大都市のビル群までを1日で体験できます。この変化に富んだ地理こそがアルバータの自慢です。

そして、観光のハイシーズンといえばやはり「夏」ですが、現地に住むデービッドさんが個人的に「最も好きな時期」と言うのは「秋と冬」です。秋には黄葉が山々を彩り、冬の景色は別格です。冬のお楽しみとしてスキーはもちろんのこと、犬ぞりやアイスクライミング、その他屋内外のアクティビティのコンテンツ開発にも力を入れているといいます。

さらにアルバータは、カナダの中でも「先住民観光」への投資を積極的に行っている州です。歴史や文化を直接体験できる質の高いプログラムが用意されており、旅に深い充足感を与えてくれます。

◆農場からテーブルへ、美食の都としての顔

アルバータは、カナダ有数の「農業の中心地」でもあります。広大な大地で育まれた多種多様な穀物、そして高品質な牛肉やバイソン、シカといったジビエ。これらの豊かな食材が、今、現地の食文化を進化させています。

象徴的なのが「ファーム・トゥ・テーブル（農場から食卓へ）」の取り組みです。例えば州都エドモントンにある人気レストラン「レンジ・ロード（Range Road）」。ここは精肉店とレストランを併設しており、農家と直接提携するだけでなく、自分たちで小麦を挽き、牛を育てる徹底ぶりで「それはもう格別な体験です」とデービッドさんは太鼓判を押します。

気になるフライトですが、ウエストジェット航空による成田からアルバータ州カルガリー着の直行便が就航しており、およそ10時間の空の旅で、この壮大な大地に降り立つことができます。デービッドさんは最後に「皆さんが知っているバンフのその先には、まだ見ぬ世界が無限に広がっています。私たちは、皆さんが新しい体験と出会うお手伝いをしたいと願っています」とリスナーにメッセージを送りました。

次の休暇、直行便に乗って「まだ見ぬアルバータ」を探しに出かけてみてはいかがですか？ そこには、五感を震わせる体験が待っているはずです。

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ドラマ「恋の通訳、できますか？」カナダ・アルバータ州ロケ地巡りの旅プランの詳細は、アルバータ州観光公社の公式サイトをご確認ください。

＜番組概要＞

番組名：Blue Ocean

放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/

番組公式X：@BlueOceanTFM