Chevon谷絹茉優「100年後に我々の曲が影響しているかもしれない」ファーストアルバム『三者山羊』リード曲「B.O.A.T.」に込めた思いを熱弁

3人組ロックバンド・Chevon（谷絹茉優（Vo）、Ktjm（Gt）、オオノタツヤ（Ba））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Chevon LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。初回となる4月1日（水）の放送では、4月8日（水）にリリースされるメジャーファーストアルバム『三者山羊』のリード曲「B.O.A.T.」を初オンエアしました。――黒板に文字を書く谷絹茉優先生。谷絹：書けました！ 今から初解禁する曲のタイトルでございます！オオノ・Ktjm：ええ～！谷絹：生徒（リスナー）に初めて聴いてもらいますが、どうですか!?オオノ：新学期のタイミングで、この曲を聴いてほしいなっていうのはあるよね。谷絹・Ktjm：確かに！Ktjm：重なるところはあるだろうね。谷絹：すごく途方もないものへの第一歩。それにふさわしい、メジャーファーストアルバム『三者山羊』のリード曲ですよ。それでは、聴いてもらいましょうか。Chevonで「B.O.A.T.」。――「B.O.A.T.」（Chevon）をオンエア♪谷絹：聴いていただきました！Ktjm：体力のいる曲だねえ（笑）。やっぱり、パワーを感じるよね。谷絹：みんな、どうやって聴いてくれたんだろうね。オオノ：なんか、俺らも食らってるよね（笑）。今ドキドキしてる。谷絹：「B.O.A.T.」は“Brightest of All Time”の略でございまして、2022年に観測されたガンマ線バーストっていう宇宙で起きるエネルギーの放出、そのなかでも観測史上一番大きなエネルギーを持ったガンマ線バーストのことを「BOAT」と呼ぶんでございます。約19億光年先の途方もないというか、考えようもないほど遠くから。地球の電離層っていうところに影響を与えるくらいのエネルギーが、10時間にわたって降り注いだ現象の名前です。それがね……じゃあ、何か自分が爆発を起こすときだったり、新学期とか、我々でいうメジャーデビューとか、多かれ少なかれ、そういうここから何か途方もない不安みたいなものに対して、「やるぞ！ 踏み出すぞ！」っていうときの一歩って、すごく心細かったりするけど、同時に不思議な勇気だったり、自信だったり、期待だったりを内包している、それが宇宙に思う印象に近いというか。もしかしたら、我々が爆発してChevonというもの自体がなくなってしまったとしても、その100年後の何かに我々の曲が影響しているかもしれない。そういった、いろんな気持ちを込めて作ったのが「B.O.A.T.」でございます。メジャーのリード曲にぴったりという感じでございますよ。これから、いろんなライブでも聴けるようになるわけですよ！Ktjm：そうだね！谷絹：生徒のみんなにも来てほしいね。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info