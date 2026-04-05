長野久義 ルーキー時代の思い出を告白…原辰徳元監督とゴルフを回るも「本当に迷惑をかけまくって…」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 3月29日（日）の放送では、現役時代のチームメイトの“ゴルフ力”や、原辰徳元監督とのエピソードについて語りました。

◆長野が明かすチームメイトの“ゴルフ力”

佐藤：「プロ野球選手は、ピッチャーのほうがゴルフがうまい」って聞いたことがあるんですけど、これは本当ですか？

長野：確かにピッチャーの人たちはうまいです。

佐藤：巨人（読売ジャイアンツ）だと、どなたがうまいですか？

長野：菅野（智之）は上手でしたね、もう本当に飛びます。内海（哲也）さんもずっとやっていますけど、練習も毎朝しているみたいで、めちゃめちゃうまくなっています。

佐藤：へえー！ 野手でいうと、長野さんと競るのは誰ですか？

長野：いや、僕はめちゃめちゃ下手くそなので。

佐藤：え!? そうなんですか。大城（卓三）さんはどうですか？

長野：大城はうまいですよ。

佐藤：うまいんだ！

長野：右打ちなんですけど、（ボールを）飛ばしますね。

佐藤：長野さんよりもスコアはいいですか？

長野：全然いいですね。

佐藤：ヤバいじゃないですか！

長野：ちょっと負けています。でも、ゴルフでは負けてもいいです（笑）。

佐藤：めっちゃいい笑顔しています（笑）。でも、これからゴルフに行ける時間が増えるかもしれませんからね。

長野：なので、ちょっと（ゴルフの）レッスンに通いたいなと思っていて、誰かレッスンしてくれる人はいないかなと思って。

佐藤：じゃあ……原監督に教わるのはどうですか？

長野：原監督もうまいですからね。それこそ、僕のルーキーイヤーの頃ですけど、シーズンが終わった後に納会ゴルフがあって、そのときに初めて原監督とコースを回らせてもらったんですけど、本当に迷惑をかけまくって……最後のほうは、原監督もちょっと疲れていました（笑）。

佐藤：そのとき、何て言われたのですか？

長野：（原監督のモノマネをしながら）「お前さん、頑張りなさい！」

佐藤：ハハハ（笑）！

長野：そんな感じで言われましたね（笑）。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/