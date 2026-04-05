長野久義 ルーキー時代の思い出を告白…原辰徳元監督とゴルフを回るも「本当に迷惑をかけまくって…」

◆長野が明かすチームメイトの“ゴルフ力”
佐藤：「プロ野球選手は、ピッチャーのほうがゴルフがうまい」って聞いたことがあるんですけど、これは本当ですか？
長野：確かにピッチャーの人たちはうまいです。
佐藤：巨人（読売ジャイアンツ）だと、どなたがうまいですか？
長野：菅野（智之）は上手でしたね、もう本当に飛びます。内海（哲也）さんもずっとやっていますけど、練習も毎朝しているみたいで、めちゃめちゃうまくなっています。
佐藤：へえー！ 野手でいうと、長野さんと競るのは誰ですか？
長野：いや、僕はめちゃめちゃ下手くそなので。
佐藤：え!? そうなんですか。大城（卓三）さんはどうですか？
長野：大城はうまいですよ。
佐藤：うまいんだ！
長野：右打ちなんですけど、（ボールを）飛ばしますね。
佐藤：長野さんよりもスコアはいいですか？
長野：全然いいですね。
佐藤：ヤバいじゃないですか！
長野：ちょっと負けています。でも、ゴルフでは負けてもいいです（笑）。
佐藤：めっちゃいい笑顔しています（笑）。でも、これからゴルフに行ける時間が増えるかもしれませんからね。
長野：なので、ちょっと（ゴルフの）レッスンに通いたいなと思っていて、誰かレッスンしてくれる人はいないかなと思って。
佐藤：じゃあ……原監督に教わるのはどうですか？
長野：原監督もうまいですからね。それこそ、僕のルーキーイヤーの頃ですけど、シーズンが終わった後に納会ゴルフがあって、そのときに初めて原監督とコースを回らせてもらったんですけど、本当に迷惑をかけまくって……最後のほうは、原監督もちょっと疲れていました（笑）。
佐藤：そのとき、何て言われたのですか？
長野：（原監督のモノマネをしながら）「お前さん、頑張りなさい！」
佐藤：ハハハ（笑）！
長野：そんな感じで言われましたね（笑）。
＜番組概要＞
番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜
パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗
放送日時：毎週日曜 8:00～8:30
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/