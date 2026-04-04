Mrs. GREEN APPLE「一生のお別れじゃない」「ご縁があると繋がるもの」離任する恩師との別れに“心にぽっかり穴が空いたよう”と悲しみに暮れる10代リスナーへ届けた言葉とは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

3月30日（月）の放送では、この春に恩師との別れを経験し「心にぽっかり穴が空いたよう」と悲しみに暮れる13歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。メンバーそれぞれが自身の学生時代の思い出を振り返りながら、エールを送りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

先日すごく悲しいことがありました。私には大好きな先生がいます。その人は担任の先生ではないのに話を聞いてくれたり、先生だけに相談した悩みもたくさんあります。そんな私の味方でいてくれた先生が離任してしまうことが分かりました。それが分かったときは友達の前だったのでこらえましたが、1人になったとき一気に涙があふれてしまいました。心にぽっかり穴が空いたようです。こんなときミセス先生はどうやって前を向きますか？（13歳 女の子）

＜ミセスからのメッセージ＞

大森：……っていうことですけどね。

若井・藤澤：なるほど〜。

大森：でも、大好きな先生が離れちゃうのとかあったよね。

若井：めっちゃあったな〜！

大森：めっちゃあった！ だってもう保健室の先生とかさ、（僕が不登校気味だった）中学の時とか、学校を途中で帰りすぎていたので（保健室に）入ったら「どうした、具合悪い？」とかじゃなくて、「何？ もう帰る？」って言われていたからね（笑）。

若井：もうそっちなんだ（笑）。

大森：その先生とかが離任する瞬間とか、ちょっと……かわいそう……じゃないや、寂しかったですし（笑）。

藤澤：どこ目線？ “かわいそう”って（笑）。

大森：俺がね（笑）。

若井：その時の気持ちが！

藤澤：なるほどね、“先生がいなくなってかわいそうな自分”っていう！

大森：客観視できるから、自分のこと！

若井：引きで見てたんだ。めちゃくちゃ（笑）。

大森：とか思うけど……りょうちゃん（藤澤）、ありましたか？ そういう存在というか。

藤澤：うん、僕もまさしく保健室の先生にお世話になったし。

大森：どんな先生だったんですか？

藤澤：体調もそうですけれども。気持ちが沈んじゃった時とかも話を聞いてくれて。なんでしょうね……学校の先生なんだけど。ちょっと先生と……なんだろうな、でも、なんかこう、大人の方……

大森：“大人友達”みたいな？

藤澤：そうそうそう！ “大人友達”！ いい言葉だね！

大森：年齢が離れているけど友達みたいな感じで、ってね。

藤澤：“学校の先生”って考えちゃうと話せないような日常の悩みとかも、話せちゃうような先生だった！

大森：じゃあ、まさにメッセージをくれた子と同じ！

藤澤：そうそう！

大森：それは、りょうちゃんが卒業するタイミングでお別れの形になったの？ それとも先生が先に離任されたの？

藤澤：僕の先生は卒業までいてくれたけど、一緒に卒業したね。

若井：一緒のタイミングで。

藤澤：だから学校に時々顔出しても、もう会えないっていう状態ではあった。

大森：寂しいですね。若井、どうですか？

若井：僕もありましたね、別れは。

大森：そういう時はどうやって乗り越えていったんですか？

若井：なんか手紙を書いた気がする！

大森：お～！ いい!!

若井：そう、もちろん直接のお別れも、その気持ちを伝えたいっていっぱい言葉にしたけど。そこでは伝えきれなかった思いとかがあったから。自分の中で一旦整理したりとかして、改めて文字に起こして気持ちを伝えて手紙を送った、みたいな。それこそ“太陽くん”って名付けてくれた先生だった！

大森：へー！

若井：小学3、4年生の時。「君は“太陽くん”だね！」って！ その方が離任してしまった時に、手紙を書いた覚えがありますね。

大森：でも、今回メッセージをくれた子は、これからいろんな出会いがまだまだあるし、その先生とも決して一生のお別れじゃないし。

若井：絶対またいつか会えると思うよ。

大森：ご縁があると繋がるものですから。

藤澤：そうですね！

大森：まあ、寂しいよね。

若井：寂しいね〜！

藤澤：今は寂しい！

大森：別れと出会いの季節が今まさにやってきましたね、こういう書き込みが増えると。

藤澤：そうだね。

大森：だから、新しい出会いにワクワクするしかないね！

若井：ですね！ 門出の季節。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info