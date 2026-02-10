元プロ野球選手で野球解説者の松井稼頭央氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。イチロー氏について語った。

「これはもうイチローさんでしょ」

この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。「1番・ライト」にイチロー氏の名前を入れた松井氏は「これはもうイチローさんでしょ」と即決だったようだ。

続けて、松井氏は「同じパ・リーグだったので、ビジターに行くと、僕らがちょうど着いてストレッチするくらいにイチローさんが打撃練習なんですよ」「場外に打つわけですよ」と回想。

また、試合中のプレーについて聞かれると、「イチローさんがライトにおられると、ランナーはすごくプレッシャーがかかりますよね。回せ回せってフェイクを入れて刺しに来るじゃないですか? コーチャーも含めて僕らも騙されますよね」と振り返りつつ、「走塁でもそうなんですけど、自分で取り返すんですよね。盗塁でアウトになったなんですよ。次、セカンドに来たら、三盗するわけですよ。あれを見てきたので……目指すところ、じゃないですけど、ずっと見てきましたね」と明かしていた。