ＤｅＮＡ、阪神を1点リードで後半戦へ
1回裏にＤｅＮＡが4点先制も、阪神は2・3回に猛攻で逆転。しかしＤｅＮＡも3・6回に得点し、6回終了時点で5-6とリード。阪神大山2発、ＤｅＮＡ佐野・戸柱の活躍で試合は激しく動いている。
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|20
|14
|6
|0
|.700
|-
|2
|阪神
|21
|14
|7
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|20
|11
|9
|0
|.550
|3
|4
|DeNA
|19
|9
|10
|0
|.474
|4
|5
|広島
|18
|7
|11
|0
|.389
|6
|6
|中日
|20
|4
|16
|0
|.200
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|1
|オリックス
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|3
|楽天
|21
|11
|9
|1
|.550
|0
|4
|日本ハム
|21
|10
|11
|0
|.476
|2
|5
|西武
|22
|9
|12
|1
|.429
|3
|6
|ロッテ
|22
|9
|13
|0
|.409
|3