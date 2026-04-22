巨人、中日に3点リードで後半戦へ

2回裏に石塚、佐々木の活躍で一挙4点先制した巨人が、5回表に中日石伊のタイムリーで1点を返されるも、4-1とリードを保つ。6回終了時点で巨人が3点リードで後半戦を迎える。

【スタメン】

巨人: 1(中)佐々木　俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)石塚　裕惺 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城　卓三 6(三)小濱　佑斗 7(右)平山　功太 8(二)浦田　俊輔 9(投)竹丸　和幸

中日: 1(中)大島　洋平 2(二)田中　幹也 3(捕)石伊　雄太 4(左)細川　成也 5(右)鵜飼　航丞 6(一)阿部　寿樹 7(三)Ｊ・ボスラー 8(投)櫻井　頼之介 9(遊)Ｃ・ロドリゲス

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 20 14 6 0 .700 -
2 阪神 21 14 7 0 .667 0
3 巨人 20 11 9 0 .550 3
4 DeNA 19 9 10 0 .474 4
5 広島 18 7 11 0 .389 6
6 中日 20 4 16 0 .200 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 21 12 9 0 .571 -
1 オリックス 21 12 9 0 .571 -
3 楽天 21 11 9 1 .550 0
4 日本ハム 21 10 11 0 .476 2
5 西武 22 9 12 1 .429 3
6 ロッテ 22 9 13 0 .409 3