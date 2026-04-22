巨人、中日に3点リードで後半戦へ
2回裏に石塚、佐々木の活躍で一挙4点先制した巨人が、5回表に中日石伊のタイムリーで1点を返されるも、4-1とリードを保つ。6回終了時点で巨人が3点リードで後半戦を迎える。
【スタメン】
巨人: 1(中)佐々木 俊輔 2(左)Ｔ・キャベッジ 3(遊)石塚 裕惺 4(一)Ｂ・ダルベック 5(捕)大城 卓三 6(三)小濱 佑斗 7(右)平山 功太 8(二)浦田 俊輔 9(投)竹丸 和幸
中日: 1(中)大島 洋平 2(二)田中 幹也 3(捕)石伊 雄太 4(左)細川 成也 5(右)鵜飼 航丞 6(一)阿部 寿樹 7(三)Ｊ・ボスラー 8(投)櫻井 頼之介 9(遊)Ｃ・ロドリゲス
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|20
|14
|6
|0
|.700
|-
|2
|阪神
|21
|14
|7
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|20
|11
|9
|0
|.550
|3
|4
|DeNA
|19
|9
|10
|0
|.474
|4
|5
|広島
|18
|7
|11
|0
|.389
|6
|6
|中日
|20
|4
|16
|0
|.200
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|1
|オリックス
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|3
|楽天
|21
|11
|9
|1
|.550
|0
|4
|日本ハム
|21
|10
|11
|0
|.476
|2
|5
|西武
|22
|9
|12
|1
|.429
|3
|6
|ロッテ
|22
|9
|13
|0
|.409
|3