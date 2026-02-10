バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「PREMIUM DX ライドケミートレカ メモリアルセット」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。

2026年7月発送予定「PREMIUM DX ライドケミートレカ メモリアルセット」(14,300円)

「PREMIUM DX ライドケミートレカ メモリアルセット」は、『仮面ライダーガッチャード』を象徴するキーアイテム「ライドケミートレカ」を、各種変身ベルトへの装填遊びに特化した傷つきにくいプラスチック製カードにした商品。

商品化にあたり、一部デザインを調整。従来の「ライドケミートレカ」にあった諸表記をオミットもしくは背面に移動することで、劇中のデザインにより近づけた。デザインの調整を加えたうえで、本商品にはプラスチック製ライドケミートレカを一挙に111枚収録。オリジナルのケミー101体に加え、「クロスホッパー」「テンライナー」「マッハウィール」など再錬成されたケミーもラインナップ。パワーアップしたフォームへの変身なりきり遊びも楽しめる。

セット内容

プラスチック製ライドケミートレカ…111種各1枚

(C)2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映