JR東海リテイリング・プラスは2月10日～3月2日、名古屋の人気スイーツ「ぴよりん」とコラボした「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を開催する。

東京駅、静岡駅、岐阜駅の限定店舗では、オレンジとキャロットのババロアで包んだ限定フレーバー入りの「温泉ぴよりんおでかけセット」(1,200円)を数量限定で販売する。静岡「プレシャスデリ&ギフト静岡」は店頭にて2月26日に販売するが、東京の「プレシャスデリ東京」と、岐阜の「PLUSTAアスティ岐阜」では、JR東海グループ共通ポイントサービスアプリ「TOKAI STATION POINT」による事前抽選制(2月10日～)となる。

温泉ぴよりんおでかけセット

あわせて「ケロリン桶」とのコラボグッズ(2,750円)や、温泉タオル、Tシャツなどのオリジナルアイテムも、東京駅、品川駅、新横浜駅、小田原駅、三島駅、静岡駅、掛川駅、豊橋駅、岡崎駅、名古屋駅、津駅、大曽根駅、岐阜駅、京都駅、新大阪駅の一部店舗で展開する。オンラインサイト「PLUSTA ONLINE STORE」「PLUSTA ONLINE STORE」は2月17日から販売開始する。

ケロリン 桶

温泉タオル

また、「とり天サンド」(398円)や、「ぴよりんの湯上り 牛乳風ベーグル」(228円)など、温泉地や湯上がりをイメージしたグルメ8品もぴよりんラベルで登場する。伊藤園の商品を含む700円以上の購入レシートで、ぴよりん手作り体験やサウナハットが当たるキャンペーンも実施する。