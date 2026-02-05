KONA’Sは、新ブランドとして「KNOWS COFFEE(ノーズコーヒー)」を展開する。

KNOWS COFFEE

これまで「コナズ珈琲」では、ロードサイド店舗を中心に「いちばん近いハワイ」として"非日常の感動"を提供してきた。「KNOWS COFFEE」では、現代人が求める"日常の余白"に着目。忙しさから解放され、ふっと自分に立ち返る、そんなひとときを日常の中で届けたい、という想いを形にした。

「KNOWS COFFEE」は、そんな「いちばん近いサンセット」をコンセプトに、仕事や生活の合間に、心がほどける時間を提供する。

KNOWS COFFEE

店内は、一日の終わりに空が美しく染まり、自然と呼吸が整っていくハワイのサンセットタイムをイメージ。木のぬくもりがもたらす落ち着きと、夕暮れのようなやさしい色合いが重なり合い、思わず肩の力が抜ける、穏やかで心地よい空間を演出している。

そして店内には「パンケーキバー」を設け、目の前で一枚一枚丁寧に焼き上げるパンケーキが楽しめる。鉄板の上で生地がふわっとふくらみ、焼き色がついていく音、香ばしい香りが広がるライブ感と、できたてのパンケーキが味わえる。

さらに、店内に漂うのは、ハワイコナ100％のコーヒーを店内で丁寧に淹れる、豊かで深みのある香り。効率化が進む現代だからこそ大切にしたい、手づくりならではのぬくもりと臨場感で「KNOWS COFFEE」ならではの食体験を届ける。

KNOWS COFFEE

今回、1号店となる「KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South店」が、3月18日にグランドオープンする。

同店は、同日にオープンする「イオンモール津田沼South」の2階に出店。駅直結という利便性の高い立地で、日常のさまざまなシーンに寄り添う。