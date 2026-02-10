もうすぐバレンタイン。大人になるにつれ、特別なイベントとして意識しなくなったという人も多いかもしれない。しかし、学生時代や若い頃を振り返ると、バレンタインには誰しも少なからず思い出があるのではないだろうか。

そこで今回は、あえて「バレンタインの思い出」にフォーカス。マイナビニュース会員300人を対象に、2026年1月19日に実施したバレンタインに関するアンケート結果を紹介する。

当時は真剣だったけれど今となっては笑ってしまうエピソードや、思わず共感してしまう“あるある”、ちょっと甘酸っぱい思い出までをピックアップ。

懐かしさとともに、「そんなこともあったな」と思わず頬が緩むエピソードを集めた。

あるあるエピソード

思わず「わかる......」とうなずいてしまう、バレンタインならではの定番エピソード。

前日に徹夜で「友チョコ」を作った。配る用に用意したチョコの数が足りなくなり、当日あわてて買い足した(40代/女性/広島県/建設コンサルタント)



会社でだんだん義理チョコがなくなっていったのでお返しを考えなくて良くなった(60代/男性/静岡県/鉱業・金属製品・鉄鋼)



初めてもらったチョコは靴箱に入ってた(50代/男性/大阪府/その他)



世の中が手作りチョコ全盛期で、どこをまわってもチョコや生クリーム、バターが品切れで困った(30代/女性/神奈川県/専門店)

今となっては笑い話エピソード

当時は本気だったけれど、今振り返るとつい笑ってしまうような、バレンタインの黒歴史や勘違いエピソードが続々。

手作りチョコの味見をしすぎて、渡す分がショボい量になってしまった(40代/女性/滋賀県/その他)



貰い慣れていないので、本気のチョコに全く気付かなかった。失礼なことをした。地元を離れることを考えていたので、だれかと一緒になることを考えていなかったのもあり、そういうアンテナが一切働いていなかった(30代/男性/沖縄県/教育)



チョコレートをたくさんもらう夢を前日に見たが当日は1つももらえなかった(30代/男性/岡山県/その他)



会社でたくさんもらったので家に持ち帰ったら嫁にやけ食いされた(60代/男性/千葉県/建設・土木)



マカロンをバレンタインに初めて作ったが、食べたことが無かったのでマカロンになってるのかよく分からなかった(40代/女性/千葉県/その他)



義理チョコを配る年配の集団に毎回お礼のメッセージを送るやりとりは毎年の恒例行事(40代/男性/滋賀県/広告・出版・印刷)



高校生の時に貰った友チョコをポケットに入れてうっかりホカロンで暖めてしまった(60代/女性/東京都/その他)



チョコじゃなく納豆を貰った(50代/男性/埼玉県/医療・福祉・介護サービス)



送る相手の下駄箱を間違えてしまいました(30代/女性/東京都/農業協同組合)



もらった人の苗字で、違う人と間違えた(40代/男性/大阪府/サービス)

ほっこり、甘酸っぱいエピソード

読んでいるだけで心が温かくなる、ちょっと照れくさいけれど忘れられないバレンタインの思い出が集まった。

ネットで美味しそうなフルーツチョコを購入して夫にプレゼント。目の前で開け、「お前も一口食べるか?｣と言われ食べてみると、あまりの美味しさにパクパク手が止まらない。気が付けばほとんど食べてしまった。夫は半笑いで「お前が喜んでるならそれで良いよ｣と。次からは自分用も購入しようと思いました(50代/女性/埼玉県/その他)



小学生のころ、恥ずかしかったので、もらったチョコレートに対してちゃんとお礼を言うことができなかった(50代/男性/東京都/その他)



食べきれない程のチョコをもらった(50代/男性/大阪府/総合電機)



小学生時代は特に意識していなかった女子が中学2年で背と髪が伸びて女っぽくなりその女子にチョコレートを貰った時、耐えられなくなり告白して交際した(50代/男性/埼玉県/サービス)



始めてもらったときどうしたらいいかわからなかった(40代/男性/滋賀県/その他)



チョコのお返しを買ったけど恥ずかしくて渡せなかったこと(60代/男性/三重県/その他)



小学校の時に、チョコレートを自宅まで行って、直接渡したことがあった。今思えば、なんて積極的なことをしていたんだろう・・・(笑)(50代/女性/京都府/専門商社)



高校2年の時に初めて同じクラスの女の子にもらった。別の生徒に、なぜくれたのか聞いてみると、「あんたは鈍感やな、好きやとゆうことや」といわれた。50数年前のそんなに盛んではなかった、バレンタインデー。懐かしい。(60代/男性/大阪府/その他)



小学生の時、大好きなラーメン屋の大将にチョコをあげた(50代/女性/神奈川県/不動産)



全く意識していなかったクラスメイトから「いつもありがとう」と義理チョコを渡され、それをきっかけに相手のことを意識し始め、最終的に付き合うことになった(60代/男性/東京都/通信関連)



孫にチョコレートをもらった(70代/男性/神奈川県/専門商社)



転勤先から後輩に会社のCCメール(懐かしい)で「チョコ欲しい!」と送ったら社内便(しかも特別便)で送ってもらったのは良い想い出です(50代/男性/千葉県/食品)

今年のバレンタインは、そんな懐かしい記憶を思い出しながら、少し肩の力を抜いて楽しんでみるのもよさそうだ。

バレンタインに関するアンケート

調査時期: 2026年1月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

