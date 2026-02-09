キッド・ロック、米右派「アンチ・ハーフタイムショー」でやる気のない口パクを披露

バッド・バニーによる公式スーパーボウル・パフォーマンスの代替案として宣伝された「オール・アメリカン・ハーフタイムショー」は、派手な演出ばかりが目立つ癇癪のような様相を呈した。

ターニング・ポイント・USA（TPUSA）が主催したスーパーボウルの代替ハーフタイムショーは、まさに宣言通りの内容を提供した。それは、右派の人々が考える「真のアメリカ人」にふさわしいイベントとはどうあるべきかという、仰々しく火薬の演出に頼り切った解釈であった。

MAGA層に人気のキッド・ロックと、あまり知られていない保守派ミュージシャンたち（および吸血鬼のようなチェリスト1名）を脇役に迎えた「オール・アメリカン・ハーフタイムショー」は、プエルトリコ出身のアーティスト、バッド・バニーがヘッドライナーを務めたスーパーボウルのハーフタイムショーと同時進行で行われた。TPUSAのYouTubeチャンネルにおけるメイン配信は合計約1,600万回の視聴数を記録し、ピーク時には約500万人の同時接続ユーザーを集めた。当初配信を予定していたイーロン・マスクのXが「ライセンス問題」により中止になったことを考えれば、これは特筆すべき成果である。この数字は、ザ・デイリー・ワイヤーなどのサイトがホストする他の配信と合算すればさらに増える見込みだが、昨年1億3,350万人という記録的な視聴者数を叩き出した公式ハーフタイムショーと比較すれば、依然としてかすんでしまうだろう。

この「オール・アメリカン・ハーフタイムショー」は、ギター、アメリカーナ、キリスト教への賛美が強調された内容で、9月に暗殺されたTPUSAの創設者チャーリー・カークへの追悼シーンに挟まれる形で構成されていた。その本質を突けば、このイベント全体が、スペイン語を話し、移民を支持するラティーノのアーティスト──保守派の多くがアメリカ市民ではないと思い込んでいた人物──が、国家最大のステージの一つに担ぎ上げられたことに対する、怒りに満ちた癇癪に他ならなかった。いわば、「アメリカでは英語を話せ」ハーフタイムショーとでも呼ぶべきものだ。

イベントの目玉として宣伝されたキッド・ロックは、30分のセットの最後に合計わずか2曲を披露したが、そのうちの1曲は彼自身の曲ではなかった。披露された「Bawitdaba」は、キッド・ロックの口パクと明らかに動きがズレており、もう1曲はコーディ・ジョンソンの「'Til You Can't」のアコースティック・カバーで、彼はこれを本名のロバート・リッチー名義でパフォーマンスした。

Charlie Kirk would not have approved of Kid Rock's pre-recorded Lip Sync Super Bowl performance. pic.twitter.com/K8eFA8d6tJ — Next News Network ???????? (@nextnews) February 9, 2026

実際には、イベントの大部分を支えていたのは、キッド・ロックよりも格下に記載されていたアーティストたちだった。カントリー・ロック歌手のブラントリー・ギルバートは、シングル曲「Real American」を披露し、「海外の英雄たちと、家庭を守る英雄たち」への賛歌を捧げた。カントリー歌手のリー・ブライスは、新曲「Country Nowadays」を披露し、この「すぐにキャンセルされる世の中」では「自分の娘に、小さな男の子は小さな女の子じゃないんだと教えることすらできない」と嘆いてみせた。「アメリカン・アイドル」出身のスターでカントリー・アーティストのギャビー・バレットは、受賞歴のある「The Good Ones」と、すでに未練など微塵もないであろう男に対して「私と同じように苦しめばいい」と歌い上げるパワーバラード「I Hope」を披露した。おかしなことに、この曲のボーナス・レコーディング・バージョンには、このイベントが抗議の対象としていたスーパーボウルで国歌斉唱を行ったチャーリー・プースが参加している。

批判者たちによる虚勢や対抗番組作りにもかかわらず、南北アメリカ大陸の全国家間の結びつきを強調したバッド・バニーのパフォーマンスは、最初から嫌うと決めてかかっていた人々を除けば、ほぼすべての人から好意的に受け止められた。グラミー賞受賞のカントリー・アーティスト、ケイシー・マスグレイヴスがXでファンに語ったように、ベニート（バッド・バニー）は「キッド・ロックがこれまでやってきたどんなことよりも、私にアメリカ人としての誇りを感じさせてくれる」ショーを見せつけたのである。

From Rolling Stone US.

