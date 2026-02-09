メイクアップブランド「メイベリン ニューヨーク」は、ブランドジャパンアンバサダーに山田涼介さんが就任することを発表した。就任を記念して「メイベリン ニューヨーク ジャパンアンバサダー発表会」が開催された。

「メイベリン ニューヨーク ジャパンアンバサダー発表会」

山田涼介さんがブランドジャパンアンバサダーに就任

山田涼介さんは、昨年3月に「メイベリン SP ステイ クリームパクト ファンデーション」の製品アンバサダーを務め、多くの反響が寄せられたという。

今回ブランドジャパンアンバサダーとなり、今後年間を通じて展開する新商品の広告やキャンペーンに登場する。俳優・アーティストとして幅広く活躍する山田涼介さんは、透き通るような透明感と唯一無二の存在感を放ち、多くの人を惹きつける存在。その輝きは、メイベリン ニューヨークが目指す「新しい時代の美」を体現する存在とメイベリン担当者は語る。

「メイベリン SP ステイ ルミマット リキッド ファンデーション」

第一弾は、2月10日にパッケージリニューアルする「メイベリン SP ステイ ルミマット リキッド ファンデーション」。ジャパンアンバサダー就任後初となる、山田涼介さんを起用した新ビジュアルおよび新CMを2月9日より公開する。

「メイベリン SP ステイ ルミマット リキッド ファンデーション」は、超うす膜でありながら崩れにくく、まるでファンデーションをまとっていないかのような素肌美を長時間叶える商品とのこと。

また、ECサイトや一部店舗にて、羽クリップがもらえるキャンペーンも実施する。

羽が舞う中、山田涼介さんが登場

イベントでは羽が舞う中、山田涼介さんがフランチャイズカラーのパープルの扉から登場した。

羽が似合う山田涼介さん

CM撮影でも羽のシーンはなんと一発OK。「まあ、僕なんで(笑)」と冗談を挟みつつ、「アイドルとして、今まで羽を吹かせてもらってたので、これは得意分野だと思って……」と、ニヤリ。

使用感を尋ねられると、「軽さが印象的でしたね。超うす膜だとカバー力ってないのかなって思うかもしれないんですけど、自然にカバーしてくれるナチュラルさで30時間キープしてくれるので。朝から晩まで仕事がある日もあるのでありがたいですね」と、リアルな感想を語った。

実際に山田涼介さんの肌はツヤツヤときらめき、記者席から見てもハッとするような透明感だった。素肌っぽさがあり、本当にファンデを塗っているのか? と感じるほどナチュラルである。司会者から、肌の綺麗さをほめられると思わず照れ笑いする場面も。

肌をほめられて照れ笑いする山田涼介さん

使いたいシーンを問われると、「ライブってファンの皆さんと会う場所なので、厚塗りしてるって思われるより自然体なのにきれいな肌だなって思われる方が僕は嬉しいので、今後ライブで使っていきたいです」と語り、「常に夢を届けたいなと思うので」とアイドルスマイルを見せる。そして「ぜひ使ってみてください。僕と一緒の肌になっていただけたら」とアピール。

30時間続くとあって「すごく忙しい方も大丈夫です! 夜中までお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、肌が気になるなというときに使ってみていただけたら、良さを体感していただけると思います」、また使い方では「うす膜といえどカバー力はあるので、朝はお忙しい方にも時短につながったらいいなと個人的には思います」とファンを思いやるコメントも。

「メイベリン SP ステイ ルミマット リキッド ファンデーション」とは

「ノーファンデ感覚の軽い仕上がりで、素肌美を引き立てたい」そんな欲張りな願いに応えるために開発した「メイベリン SP ステイ ルミマット リキッド ファンデーション」。

肌にのせた瞬間、なめらかに伸びてぴったりフィット。赤み・シミ・くすみなどの気になるポイントも、重ねるごとにお好みのカバー力で自然にカバーするとのこと。薄付きでありながら肌に密着し、ナチュラルに光をまとうルミマット肌に仕上げる。

さらに、長時間崩れにくく、つけたての美しい仕上がりをキープ。ナイアシンアミドと6種の保湿成分を配合し、心地よい使用感を実現している。日本人を含むアジア人の肌色に幅広くマッチする色展開で、敏感肌の人も安心して使えるとのこと。

発売日は2月10日、価格は2,720円(税別・メーカー希望小売価格)。カラーは全8色。