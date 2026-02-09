大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、ブレイク・スネル投手が開幕早々に離脱するアクシデントに見舞われた。今季はリベンジを期すシーズンとなるが、今度は開幕にすら間に合わない可能性が浮上しているという。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

スネルは昨季4月上旬、左肩の炎症を理由に故障者リスト（IL）入りすると、そこから8月上旬まで戦線離脱が続いた。その影響で、レギュラーシーズンは11登板、5勝4敗、防御率2.35といった数字にとどまっている。

そのスネルについて、同メディアは「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、スネルは肩の不調が長引いているため、ILで今季開幕を迎える可能性がある。彼は昨季、左肩の炎症により最初の4か月の大半を欠場した。レギュラーシーズン終盤からポストシーズン最初の3ラウンドまでは好投したものの、ワールドシリーズ（WS）ではつまずいた」と言及。

続けて、「本人は開幕戦に間に合うことを期待しているが、仮にIL入りが必要になったとしても、それは彼が実際に深刻な負傷を抱えているというより、長期的な視点でコンディションを維持するための判断になる可能性が高い。今季のチームは再び6人ローテを採用する見込みで、層の厚さもあるため、その方針を取るのであれば彼を慎重に起用することができる」と記している。

【関連記事】

【了】