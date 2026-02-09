この週末は関東でも積雪が見られましたが、みなさんは雪の上を転ばずに上手に歩けていますか? 雪国生まれのゆるキャラ「ジャンボ～ル三世」が、そのお手本を見せてくれています。

みなのしゅう、ワシが雪道の歩き方を伝授するのじゃ!

たとえふらついても、最後に立っていれば勝ちなのじゃ!

(@jumball3より引用)

富山県入善町で誕生したゆるキャラ「ジャンボ～ル三世」。さすが雪国生まれの雪国育ち!! 足元が見えづらい体型で、いつもと同じ靴で歩くのは大変そうですが、なんとか勝利しましたね(笑)。

序盤はスリップするたびに転倒を回避する姿がなんとも可愛らしく、後半は見事に安定。ペタペタ、すり足気味に歩くのがコツのようです。

この動画を見た人からは、「ハラハラする〜笑」「この滑り方、めちゃくちゃ経験したことあるwww」「あるあるすぎるwww」「想像した何倍も可愛かったww」と、ほっこりコメントが続々。

また、「最後に立っていれば勝ちなのじゃ!」というジャンボ～ル三世の言葉に対し、「私も毎年こうなってしまう笑 最後に立っていれば勝ち、胸に刻みます!」「素晴らしい教訓! 今日も転ばなかった!」「“たとえふらついても、最後に立っていれば勝ち”良い言葉すぎて涙出てきた」という声も。毎日頑張って歩いている雪国の人にとって、労いの言葉となったようですね。

雪国育ちの方もそうでない方も、ジャンボ～ル三世をお手本に、この冬を安全に乗り切りましょう!