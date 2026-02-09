王子ネピアは3月5日、「ネピア 鼻セレブ SKINLISM(スキンリズム)」より、ゆらぎ肌・敏感肌をいたわるシートマスク2商品を公式オンラインショップで発売する。3月下旬より、一部コンビニ、バラエティショップでも発売する。

ネピア 鼻セレブ SKINLISM「すこやか肌うさぎ 美容液マスク」「ふっくら肌うさぎ 美容液マスク」(いずれも1枚入385円/3枚入1,097円)

濃厚な潤いがつづく保湿ティシュブランド「ネピア 鼻セレブ」から昨春誕生したスキンケアライン、ネピア 鼻セレブ SKINLISMより、洗顔ソープに続く第2弾商品「ネピア 鼻セレブ SKINLISM 美容液マスク」(1枚入385円/3枚入1,097円)が登場する。ラインアップは、乾燥による肌荒れや乱れがちな生活リズムの肌に向けた「すこやか肌うさぎ 美容液マスク」と、日々の疲れやストレスでカサついた肌を潤いで満たし、ふっくらハリのあるやわ肌へ導く「ふっくら肌うさぎ 美容液マスク」の2種類となる。

「ネピア 鼻セレブ SKINLISM すこやか肌うさぎ 美容液マスク」(1枚入385円/3枚入1,097円)

「ネピア 鼻セレブ SKINLISM ふっくら肌うさぎ 美容液マスク」(1枚入385円/3枚入1,097円)

「鼻セレブ」ならではのやさしさを支える3つの特長

同商品は、鼻セレブティシュで培ってきた「やさしさ」「しっとり」「なめらか」の3要素をシートマスク設計に落とし込み、低刺激でありながら、うるおいと心地よさを兼ね備えた使用感を実現した。

天然パルプをベースに、異なる長さの繊維を組み合わせたシートを採用し、ふんわりとやわらかく、肌に触れた瞬間からやさしさを感じられる風合いとなっている。

肌への摩擦軽減を追求し、なめらかな肌あたりを実現。鼻セレブティシュと比較しても、摩擦の少なさを感じられる使用感となっている。また、鼻まわりに使われてきた鼻セレブだからこそ、デリケートな小鼻のまわりや鼻の下にもシートがしっかりフィットする形状設計にもこだわっている。

さらに、肌内部と表面をじっくり満たす低分子・中分子・高分子3種のヒアルロン酸を複合配合。乾燥による刺激を軽減し、シートを外したあともベタつきにくく、豊かなうるおいで包み込み、肌のしっとり感をキープする。

希少な国産の王子カンゾウエキスを配合

同製品には、王子グループの王子薬用植物研究所が自社栽培する希少な「国産王子カンゾウ(甘草)」から抽出した王子カンゾウエキスを配合している。

王子カンゾウ

一般的に、国内に流通するカンゾウの多くが海外産の野生採取品に依存しており、持続可能な安定供給が難しくなることが懸念されている。王子薬用植物研究所は、10年以上もの歳月をかけ国内では珍しいカンゾウの大規模栽培に成功。「資源枯渇防止」「安定供給」、栽培から抽出までの工程における「トレーサビリティの確保」を実現した。カンゾウに含まれる有用成分「グリチルリチン酸」は、肌荒れを防ぎ、肌を穏やかに整えるケアに適した成分として知られている。