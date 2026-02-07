バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「【抽選販売】GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ(EW版) Noble Color Ver.」(30,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年2月12日(木)16時～2月24日(火)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月26日(木)当選発表、2026年3月発送予定。

2026年3月発送予定「【抽選販売】GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ(EW版) Noble Color Ver.」(30,800円)

カトキハジメ氏がプロデュースする塗装済み完成品フィギュアブランド「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE」より、「ウイングガンダムゼロ(EW版)」が彩色仕様を新たにして登場。

“Noble Color”と名付けられた彩色仕様は、カトキ氏の解釈で新たに施した艶消し塗装により重厚感と高級感を演出。武装はシールドやメッサーツバークなど、映像では描かれなかった新たな装備を搭載する。

さらに、2形態のネオバードモードやG.F.F.M.C.版オリジナルギミックとして解釈されたゼロモードを実装。

(C)創通・サンライズ