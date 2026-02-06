アルピー平子が写真集を発売！撮影前に“食っちゃ寝”生活で5kg増量!?「怠惰のなかから生まれる分厚さを感じてほしい」

◆バレンタインデーに写真集が発売！
れなち：2月14日に、平子さんの写真集が講談社から発売されます。タイトルが「艶夢（えんむ）」です。
平子：そうですね、はい。
れなち：これは、出版社さん側からのオファーですよね？ タイトルも含めて。
平子：ViViさんからオファーをいただきまして、あれよあれよという間に決まった感じですかね。
れなち：最初にお話を聞いたときはどう思いました？
平子：自分自身の写真集に前向きとは言えなかったんですけども、「今の自分の記録を残しておこうかな」っていう……。
れなち：おお～。確かに、テレビもラジオも“残るもの”かと言われると……。
平子：そうですね。とはいえ、僕自身が見返すかと言ったらそうじゃないですけど、もしかすると、2代先の孫やひ孫が「じいちゃんってこんなのを出していたんだ」って振り返るときがあるのかなという考えで。
れなち：ご家族はもう見ているんですか？
平子：いや、見せていないです。見せるわけがない。
れなち：見せないんだ（笑）。
平子：なんなら、これの動画バージョンを見ていますから。
れなち：確かに（笑）。家でお風呂に入るときや着替えるときに見てますよね。
◆写真集のために…
平子：写真集を撮るとなったとき、男女とも撮る前に体を絞り上げる方が多いじゃないですか。
れなち：はい、鍛えたりしますよね。
平子：僕、逆に5kg増やして臨んでいますから。
れなち：え（笑）!? なんでですか？
平子：やっぱり、僕が出すっていう意味合いの部分で、写真集から“分厚さ”を感じてほしいなっていうのがあって。
れなち：もともと体格が大きいですけれど。
平子：そうなんですけども、鍛えた厚さよりも怠惰のなかから生まれる分厚さ。
れなち：ハハハ（笑）！
平子：なので、深夜の食事を増やして、食べてすぐ寝るっていう生活を事前に繰り返したところ、プラス5kg。
れなち：主に何を食べていたんですか？
平子：カップラーメンとか、カップ焼きそばにビールとか。そういったもので仕上げた体になりますね。
れなち：ギルティ（笑）。だから（写真集の）テニスのシーンが分かりやすいですよね。白いタンクトップを着て、その状態でそのままシャワーを浴びているんですよ、試合終わりかのごとく。
平子：その下っ腹を見てほしいですね。
れなち：そう！ タンクトップから透けている下っ腹が凄いんですよ。
平子：この曲線をご堪能いただきたいなと。
れなち：ご堪能（笑）。でも、本当に“曲線美”の1冊ですね。実際に講談社ViVi編集部から「平子さんのことをエロい目で見ているすべての人類に捧ぐ、講談社ViVi編集部が総力を挙げて手掛けた一冊」とのコメントもありますので。平子さんのことを一瞬でもエロい目で見たことがある人は、「艶夢」で艶（なま）めかしい夢を見ていただきたいなと思います。
平子：一緒に見ていただきたいなと思います。
