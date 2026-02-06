アルピー平子が写真集を発売！撮影前に“食っちゃ寝”生活で5kg増量!?「怠惰のなかから生まれる分厚さを感じてほしい」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。1月26日（月）〜29日（木）の放送では、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK！”をお届け。1月28日（水）は、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんが登場！ ここでは、2月14日（土）に発売される写真集「平子祐希 艶夢」（講談社）について伺いました。

◆バレンタインデーに写真集が発売！

れなち：2月14日に、平子さんの写真集が講談社から発売されます。タイトルが「艶夢（えんむ）」です。

平子：そうですね、はい。

れなち：これは、出版社さん側からのオファーですよね？ タイトルも含めて。

平子：ViViさんからオファーをいただきまして、あれよあれよという間に決まった感じですかね。

れなち：最初にお話を聞いたときはどう思いました？

平子：自分自身の写真集に前向きとは言えなかったんですけども、「今の自分の記録を残しておこうかな」っていう……。

れなち：おお～。確かに、テレビもラジオも“残るもの”かと言われると……。

平子：そうですね。とはいえ、僕自身が見返すかと言ったらそうじゃないですけど、もしかすると、2代先の孫やひ孫が「じいちゃんってこんなのを出していたんだ」って振り返るときがあるのかなという考えで。

れなち：ご家族はもう見ているんですか？

平子：いや、見せていないです。見せるわけがない。

れなち：見せないんだ（笑）。

平子：なんなら、これの動画バージョンを見ていますから。

れなち：確かに（笑）。家でお風呂に入るときや着替えるときに見てますよね。

◆写真集のために…

平子：写真集を撮るとなったとき、男女とも撮る前に体を絞り上げる方が多いじゃないですか。

れなち：はい、鍛えたりしますよね。

平子：僕、逆に5kg増やして臨んでいますから。

れなち：え（笑）!? なんでですか？

平子：やっぱり、僕が出すっていう意味合いの部分で、写真集から“分厚さ”を感じてほしいなっていうのがあって。

れなち：もともと体格が大きいですけれど。

平子：そうなんですけども、鍛えた厚さよりも怠惰のなかから生まれる分厚さ。

れなち：ハハハ（笑）！

平子：なので、深夜の食事を増やして、食べてすぐ寝るっていう生活を事前に繰り返したところ、プラス5kg。

れなち：主に何を食べていたんですか？

平子：カップラーメンとか、カップ焼きそばにビールとか。そういったもので仕上げた体になりますね。

れなち：ギルティ（笑）。だから（写真集の）テニスのシーンが分かりやすいですよね。白いタンクトップを着て、その状態でそのままシャワーを浴びているんですよ、試合終わりかのごとく。

平子：その下っ腹を見てほしいですね。

れなち：そう！ タンクトップから透けている下っ腹が凄いんですよ。

平子：この曲線をご堪能いただきたいなと。

れなち：ご堪能（笑）。でも、本当に“曲線美”の1冊ですね。実際に講談社ViVi編集部から「平子さんのことをエロい目で見ているすべての人類に捧ぐ、講談社ViVi編集部が総力を挙げて手掛けた一冊」とのコメントもありますので。平子さんのことを一瞬でもエロい目で見たことがある人は、「艶夢」で艶（なま）めかしい夢を見ていただきたいなと思います。

平子：一緒に見ていただきたいなと思います。

