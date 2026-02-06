乃木坂46井上和「私と菅原咲月のところだけ…」5期生曲「Just a sec.」の注目ポイントを語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月3日（火）の放送では、1月14日にリリースしたアルバム『My respect』に収録されている5期生曲「Just a sec.」について語りました。――この日は、1月14日にリリースした乃木坂46の5枚目となるアルバム『My respect』の収録曲「Just a sec.」の魅力を、和先生が深堀りする授業をおこないました。井上：「Just a sec.」は、シンメの声の重なりもすごくきれいなんですけど、私の歌声って比較的高い音のほうが出やすいんですよ。だから、「低い音よりも高いほうを出したいんですけど……どうでしょうか？」っていう相談をさせていただきました。私は菅原咲月ちゃんと同じ歌割りなんですけど、ある歌割りだけ、私がオクターブ上を、菅原がオクターブ下を歌って、ハモりじゃないけど（声が）重なるところがあって、そこが結構好きなんですよ。同じようなフレーズを何回か繰り返すところなんですけど、他のメンバーは同じメロディを歌っているけど、私と菅原のところだけ、私が上（高音）で歌っているので、ちょっと楽曲の厚みが増したような気がしていて、そこがお気に入りポイントだったりします！ ぜひ5期生一人ひとりの歌声にも注目していただけたらうれしいです！――ここで「Just a sec.」（乃木坂46）をオンエア♪井上：お届けしているのは乃木坂46で「Just a sec.」です。今、アルバムライブに向けてリハーサルをしているんですけど、どこまで言えるかちょっと分からないですけど……この楽曲を聴いているんですよ。でも、改めて聴いて、ラジオの雰囲気にすごく合っている気がする。だって今、この曲に乗せてしゃべっているのがすごく気持ちいいですもん（笑）。アルバムライブでやるのかな～？ 分からないよ～？ アルバムに収録されている5期生楽曲なんですけど、ライブでやるのかな……ちょっと分からないですけど……ということでそろそろ授業終了のお時間となりました（笑）。乃木坂46の井上和でした、バイバ～イ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info