出会って3ヵ月の電撃婚も、第一印象は最悪？「タイプじゃなかった…」夫・小曽根真との出会いを神野三鈴が振り返る

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回の放送のゲストは、俳優・神野三鈴（かんの・みすず）さん。ジャズピアニストである夫・小曽根真（おぞね・まこと）さんとの運命的な出会いと結婚などについて語りました。

1966年生まれ、神奈川県鎌倉市出身の神野さん。1991年、NHK大河ドラマ『太平記』に出演後、舞台を中心に活動し、井上ひさしさんや三谷幸喜さん、栗山民也さん、デヴィッド・ルヴォーさんなど、国内外の名演出家ので唯一無二の存在感を発揮。紀伊國屋演劇賞個人賞、読売演劇大賞優秀女優賞など受賞歴多数。NHK連続テレビ小説『あんぱん』などにも出演。夫は世界的なジャズピアニストの小曽根真さん。

唐橋：今回も引き続き、俳優の神野三鈴さんをお迎えします。よろしくお願いいたします。

神野：よろしくお願いいたします。

唐橋：前回は幼少期から俳優の道が開けるまでのお話を伺いました。1991年にNHK大河ドラマ『太平記』に出演、翌年には舞台『グリーンベンチ』と、順調なスタートを切られていますね。当時のことは覚えていらっしゃいますか。

神野：始めたばかりの頃だったので、非常に鮮明に覚えています。その後も活動の場は舞台が中心になっていきました。もともと本や戯曲が好きだったというのもありますが、舞台の戯曲は何百年も読み継がれてきた名作が多く、その深さに強く惹かれました。それと何より、生（なま）の空間でお客様と呼吸を合わせる感覚が、私にはたまらなく心地よかったのです。

唐橋：そして1995年。神野さんにとって運命的な出会いがありました。ご主人の小曽根真さんとの出会いですね。きっかけは何だったのでしょうか。

神野：阪神・淡路大震災のチャリティーコンサートでした。私が初めてプロデュースを手掛けたのですが、舞台を通じて神戸の方々には大変お世話になっていたので、何かを届けたいという一心で企画したのです。その際、知人の紹介で出演をお願いしたのが出会いでした。

唐橋：第一印象はいかがでしたか。

神野：実は、最悪でした（笑）。最初は電話でお話ししたのですが、失礼ながら「チャラい人だな……」と思ってしまって（笑）。その後、ラジオ番組のプロデューサーさんのコーディネートで2回お会いする約束をしたのですが、1回目は台風で新幹線が止まり、2回目もアクシデントが起きて会えずじまい。もし、その2回で会っていたら、彼はまだ前の方と結婚されていましたし、何も起きなかったはず。そう思うと運命の巡り合わせは不思議ですね。

唐橋：実際に会ってみて、印象は変わりましたか。

神野：いえ、最初にお会いした時は、「おっさんだ」と思いました（笑）。でも不思議なことに、全くタイプではないのにお会いした瞬間に「私、この人と結婚するんだ」と思ってしまったんです。「嘘でしょう!? タイプじゃないのに……」と自分でも驚いたのを覚えています（笑）。

唐橋：そこからわずか3ヵ月で結婚されたのですよね。

神野：本当に、お互いのことを何も知らないまま結婚したので、その後が大変でした。

◆ニューヨークでの“格闘技”!?のような日々

唐橋：結婚後はアメリカでの生活が始まります。これは小曽根さんの音楽活動を支えるためだったのでしょうか。

神野：彼にはもう一度アメリカで勝負してほしいという思いがあり、私から提案して移住を決めました。ただ、音楽家との生活、特にジャズミュージシャンとの暮らしは独特でした。ジャズはアドリブの世界ですよね。今聞こえてきた音に即興で反応していく。それが生活そのものにも現れていて、とにかく計画性が全くないのです（笑）。

唐橋：計画性がない!?

神野：全くありません。何が起こるか分からない面白さはありますが、最初はもう、2人で格闘技をしているようにやり合っていました（笑）。彼は本当に子どものような純粋な人で、ぶつかることも多かったです。

唐橋：芸術家との生活というのは、やはり難しい面もありますよね。

神野：唐橋さんのご主人も……

唐橋：脚本家（映画監督・脚本家の成瀬活雄）です。

神野：ですよね！ 共感していただける部分はありますか？

唐橋：（創作活動に入って）こもってしまうと、声をかける瞬間などは気を使います。

神野：そうですよね。いろいろな苦労はありますが、そうした予測不能な日々も、今振り返れば豊かな経験だったと感じます。

ーー神野さんが出演する最新映画『TOKYOタクシー』（監督：山田洋次、主演：倍賞千恵子・木村拓哉）は現在全国の劇場で大ヒット公開中です。

さらに、神野さんが志田未来さんのお母さん役で出演されているドラマ「未来のムスコ」は、毎週火曜日の夜10時から放送。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/color/