JR東海リテイリング・プラスは2月10日より、ジェイアール東海フードサービスが販売する名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」とコラボした「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」を開催する。

「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」では、名古屋の新名物スイーツ「ぴよりん」と「温泉ぴよりん」の2ぴよのセット商品や、「ぴよりん」が「温泉」とコラボしたオリジナル商品が、東京駅～新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「ベルマートキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「デリカステーション」等に多数登場する。開催期間は2月10日～3月2日。

温泉ぴよりんおでかけセット

普段ぴよりんを購入することができない東京駅・静岡駅・岐阜駅の一部店舗に、「ぴよりん」と「温泉ぴよりん」の2ぴよをセットにした「温泉ぴよりんおでかけセット」(1,200円)が登場する。

名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンと、オレンジとキャロットのジュレを、オレンジとキャロットのババロアでやさしく包んだ生スイーツとなっており、温泉上がりにピッタリの爽やかな味わいに仕上げられている。

なお、各日数量限定となっており、東京駅・岐阜駅での販売については事前抽選(2月10日～15日)が行われる。各駅での販売および事前抽選に関する詳細は、フェア専用ページにて確認のこと。

ぴよりん×温泉オリジナルグッズ

また、同フェアでは「温泉」をモチーフにデザインされたフェアオリジナルぴよりんグッズも多数用意されている。

まずは、富山めぐみ製薬の「ケロリン桶」と『ぴよりん』がコラボしたオリジナルグッズとして、「ケロリン桶」(2,750円)と「ケロリンミニ桶 キーホルダー」(800円)の2品が登場。

JR東海「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」(左)ケロリン桶、(右)ケロリンミニ桶 キーホルダー

また、気持ちよさそうに温泉に浸かるぴよりんがかわいい「ぴよりん×温泉 ミニトートバッグ」(2,750円)や「ぴよりん×温泉 温泉タオル」(880円)も。

JR東海「ぴよりんのほっこり温泉旅フェア」(左)ぴよりん×温泉 ミニトートバッグ、(右)ぴよりん×温泉 温泉タオル

そのほか、以下の商品がラインアップされている。

ぴよりん×温泉 巾着2枚セット … 1,210円

ぴよりん×温泉 ぷくっとキーホルダー … 770円

ぴよりん×温泉 ロッカーキー風アクリルキーホルダー(全6種) … 単品(ブラインド)990円/BOX 5,940円

ぴよりん×温泉 牛乳瓶のフタ 缶バッジ(全5種ブラインド) … 単品330円

ぴよりん×温泉 フレークシール … 660円

ぴよりん×温泉 Tシャツ(S・M・Lサイズ) … 各4,400円

ヘアバンド … 1,320円(先行発売商品)

「温泉地」や「温泉」をイメージした限定グルメ

さらに「温泉地」や「温泉」をイメージしたおにぎりやサンドイッチ、パン、スイーツなどの商品も、ぴよりんオリジナルラベルの限定グルメになって登場。伊藤園商品を含む対象商品を700円以上購入すると、「ぴよりん手作り体験」または「ぴよりん温泉グッズ サウナハット」もしくは「お～いお茶 600ml 1ケース(24本入り)」が当たるキャンペーンも用意されている。

ラインアップは以下のとおり。