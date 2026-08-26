カウシェは2026年8月25日、「値上げに関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年8月21日～8月22日、カウシェ利用者1,869名を対象に、インターネット調査で行われた。

2026年9月は飲食料品4,531品目の値上げが予定されており、単月としては2026年の年間で最多となる見込み。単月で4,000品目を超える値上げは2023年10月以来となる。値上げラッシュが続くなか、消費者の買い物や節約に対する意識にも変化が見られた。

値上げに関する調査

1品「50円未満」の値上げでも4割超が商品を変更

いつも買っている食品が1品あたりいくら値上がりしたら「買うのをやめる・別の商品に変える」かを尋ねたところ、「50円～99円」(32.3%)が最も多く、次いで「30円～49円」(26.9%)となった。「50円未満」で商品を変えると答えた人は42.7%、「100円未満」では75.0%にのぼった。一方、「金額にかかわらず買い続ける」は6.6%にとどまった。

100円に満たない値上げでも、4人に3人が手に取る商品を変えている結果となった。

食品の値上げで商品を変える金額

値上げによる家計の負担、「とても感じている」は82.6%

値上げによる家計への負担を感じているかを尋ねたところ、「とても感じている」(82.6%)、「多少感じている」(16.0%)を合わせ、98.6%が負担を実感していると回答した。「あまり感じていない」「全く感じていない」は合わせて1.4%にとどまり、値上げによる負担を強く感じている人が多いことが分かった。

値上げによる家計への負担

値上げで変えたこと、最多は「まとめ買い・特売を意識」61.4%

生活のなかで値上げによって変えたことを尋ねたところ、最も多かったのは「まとめ買い・特売を意識するようになった」(61.4%)だった。次いで「賞味期限間近品などを買うようになった」(41.5%)、「規格外野菜・訳あり品を買うようになった」(41.4%)、「外食を減らした」(36.1%)と続いた。まとめ買いや特売、賞味期限間近品、規格外野菜など、価格を見比べて商品を選ぶ行動が上位を占めた。

「特に変えていない」は10.8%にとどまり、9割近くが何らかの形で買い方を変えている結果となった。

値上げによって変えたこと

値上げされたら困る冷凍食品、1位は「アイス・冷菓」55.4%

2026年9月は冷凍食品の値上げが集中し、冷凍食品大手が価格を改定する。値上げされたら困る冷凍食品を尋ねたところ、1位は「アイス・冷菓」(55.4%)、2位は「冷凍うどん・そば・パスタ」(49.8%)、3位は「冷凍餃子」(37.3%)となった。「お弁当用の冷凍食品」も29.7%が挙げており、日々の食卓や弁当づくりに直結する品目に不安が集まった。

値上げされたら困る冷凍食品

値上げ対策は「特売品・見切り品」が最多、冷凍食品は6位

この1年、値上げ対策として頼りにしてきた食品を尋ねたところ、1位は「特売品・見切り品」(62.1%)だった。以下、「もやし・豆腐などの低価格食材」(47.7%)、「プライベートブランド(PB)商品」(47.1%)、「規格外野菜・訳あり品」(43.4%)と続いた。節約の手段としてもイメージされやすい「冷凍食品」は26.4%で6位にとどまった。

1年前と比べた冷凍食品の購入量では、「変わらない」(50.1%)が最多となり、「増えた」は27.7%だった。

値上げ対策として頼りにしてきた食品

また、今年特に値上がりを感じた食品を尋ねたところ、「卵・乳製品」(67.0%)が最多となり、「お菓子・飲料」(66.6%)、「野菜」(66.3%)、「肉類」(64.4%)と続いた。「冷凍食品」は45.4%で10位となり、値上がりの実感という面でも上位には挙がらなかった。9月は冷凍食品の値上げが集中する一方、それ以前の段階では生活者の値上げへの関心が冷凍食品に集中していたわけではないことが分かった。

冷凍食品の購入量の変化

値上げが続いてもお金をかけ続けるもの、1位は「お米などの主食」53.7%

値上げが続いてもお金をかけ続けているものを尋ねたところ、1位は「お米などの主食」(53.7%)、2位は「家族の好きな食べ物」(46.1%)、3位は「コーヒー・お茶などの嗜好品」(41.4%)となった。

「特にない」は5.3%にとどまり、節約を重ねながらも、譲れないものを持ち続けている実態が浮かび上がった。

値上げが続いてもお金をかけ続けているもの

生活者からは「見切り品をチェック」「手作り冷凍」などの声

自由回答では、値上げに対応するための具体的な買い物や食事に関する工夫が寄せられた。

「スーパーに行ったら、まず見切り品をチェックするようにしている」

「同じ商品の値段を2～3店で比べて、一番安い店を探して購入するようにしている」

「冷凍食品は高いし少ないので、手作りして冷凍するようになった」

「肉料理に油揚げを足してかさ増し。調味料も吸ってくれて味も損なわない」

「価格高騰で、今まで買えていた物が、躊躇して買えなくなったことが、とても困っている」

「安い物を買うためにお店をハシゴして、ガソリンと時間がかかる」

「買い物で買い過ぎない、食事を作り過ぎない、大量に余らせない、廃棄を減らす」