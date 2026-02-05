乃木坂46賀喜遥香「史緒里ちゃんがいる！ 語り継ぐべき映像！」最新アルバム『My respect』の魅力を熱弁

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月29日（木）の放送では、1月14日にリリースされた5thアルバム『My respect』を購入した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「5thアルバム『My respect』発売おめでとうございます！ 僕は4期生盤の初回生産限定盤 TYPE-Bをゲットしました！ 僕にとって、これが初めて購入した乃木坂46のアルバムになるので、ようやく迎えることができて本当にうれしいです。乃木坂46の歴史を感じられて、とても素敵なアルバムだなと感動しています。また、4期生の期別曲は楽しい曲だらけですが、僕はやっぱり、遥香先生がセンターの『I see...』がすごく好きです！ 新曲の『Fake Doctor』もいっぱい聴こうと思います！

そして、特典映像の『乃木坂46 真夏の全国ツアー2025 FINAL IN 明治神宮野球場 DAY2 特選集』には、昨年に卒業した久保（史緒里）先生がセンターを務めていた楽曲『Never say never』が入っているので、来年の受験期に挫けそうになったときは、何度も観て自分を励まそうと思っています。これからも遥香先生、そして、乃木坂46をずっとリスペクトし続けます！」（東京都 17歳）

◆「ぜひ手に取ってみてください！」

賀喜：人生初CDということで、手に取っていただけたのがうれしいです！ 例えば、アルバムに入っている歌詞とかが書いてある冊子のなかには、みんなの写真も入っていたりするんですけど、それは実物しかないので、そういうのも含めて、手に取っていただけるのはうれしい限りです。ありがとうございます！

こっちのアルバム（初回生産限定盤）には、曲だけじゃなくて「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」の映像が特典として入っているんですけど、TYPE-Bには「Never say never」が入っているんですよ！ このあいだ生放送教室に行ったときに、こもり校長（GENERATIONS from EXILE TRIBE小森隼）が「俺の『Never say never』が入っているから！」って言っていて（笑）。

でも、生徒のみんなもそういう気持ちなんだろうな～。だって、この2日目に来てくださった方は、「私が見た『Never say never』が入ってる！」「俺の『Never say never』だ！』ってみんな思ってる(笑)。だから、この曲を明治神宮球場でやるのがめっちゃ沁みるんですよ。しかも、史緒里ちゃんがいる！ 語り継ぐべき映像！

みんなが頑張った映像もいっぱい入っていて、この日、このときだけの空気感を映像で観ることができるから、こちらも観ていただきたいなって思いますし、今までの乃木坂46の歴史が詰まっているアルバムですけど、新曲も入っていて本当にいろんな楽しみ方ができるので、興味を持っていただいた方は、ぜひ手に取ってみてください！

