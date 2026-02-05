総合電子書籍ストア｢コミックシーモア｣が､“読者に新たなコミックとの出会いの場を創出したい”という想いから､｢次にヒットする作品はこれだ!｣というネクストブレイクを一般読者の投票で決める「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」を開催。その授与式が、2月4日に都内にて行われ、ゲストとして小芝風花、バッテリィズ(エース、寺家)が登壇しました。

大賞作品『継母の心得』は何系の異世界ジャンル!?

出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し､一般読者がその中から“ネクストブレイクだと思う作品”を選んで投票する同賞。昨年は、一般読者からの投票数が330万票を突破するなど、大きな注目を集めています。

特大クラッカーを発射して受賞作品を祝う小芝風花とバッテリィズ

第9回目となる今回､大賞作品に選出されたのは『継母の心得』(ほおのきソラ、藤丸豆ノ介、トール/アルファポリス)。同日は、この作品にちなんだクイズも出題され、会場は大盛り上がり!

「『継母の心得』は異世界部門でのエントリーでしたが、実は異世界ジャンルには、さらに細かく分類された『◯◯系異世界ジャンル』と呼ばれるジャンル名があります。 『継母の心得』は何系の異世界ジャンルになるでしょうか？」との問題が出されると、小芝は「転生系」、寺家は「少子化対策系」と回答しました。

そしてエースは、家庭がテーマになっていることから「家系」と回答。これに寺家は、すかさず「ラーメンか! ほうれん草乗ってたか?」と突っ込み、会場からは大きな笑いが起きました。ちなみに正解は「子育て系」。子どもにまつわる回答をした「少子化対策系」の寺家と、「転生系」と回答した小芝に0.5ポイントずつが与えられました。

また、同イベントでは、この大賞作品「継母の心得」の作画を担当するほおのきソラ氏が、受賞の感想をコメント。

「私は、作品の制作体制が庭に植えられている木のようだと感じてます。作画担当の私は恐れ多くも花を添える役割を担当しております。花を咲かせるために、(構成の)藤丸先生の無数の枝があり、さらに(原作の)トール先生の強力な根っこがあります。土台を作ってくださるのは、編集者や出版社の方でして、水や太陽は読者さまの存在。親の愛情で子どもが育つように、この作品もたくさんの方々の愛とともに成長し続けたいと思います。ありがとうございました」と感謝の言葉を述べると、小芝は「続きを本当に早く読みたいです! 本当にノアの天使っぷりを見ていると癒されて。もちろんストーリーもおもしろくて、絵もすばらしくて。ページをめくるごとに、ノアのように私も目を輝かせています」と、うれしそうに語っていました。

さらに小芝さんは、「やっぱりマンガって読むときもそうですけど、感想を言い合える瞬間も楽しい。だから今日、こうしてイベントの中で『こういうところがおもしろかったですよね』って会話できたことも、すごく楽しかったです」とニッコリ。「特に転生系は大好きなので、この賞に『異世界部門』があるのもうれしかったですし、今回の大賞受賞作品が転生ものだったり、転生ものの作品が多くてすごくいい作品がいっぱいそろっていたりするのもホクホクでした」と笑顔を見せていました。

マンガ愛を語り笑顔を見せる小芝風花