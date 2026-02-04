NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」が主催する「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」は、マンガを愛する一般読者からの310万票を超える投票から、「異世界×育児」という独自テーマのストーリーが読者の共感を集めた『継母の心得』(アルファポリス)を2026年の電子コミック大賞として発表した。その他、男性部門、女性部門、異世界部門、ラノベ部門、BL部門、TL部門から2作品ずつ、計13作品が受賞した。

「継母の心得」(C)トール・ほおのきソラ・藤丸豆ノ介／アルファポリス、『君と宇宙を歩くために』(C)泥ノ田犬彦／講談社、「ホストと社畜」(C)河尻みつる／双葉社、「おひとり様には慣れましたので。婚約者放置中!」(C)晴田巡・荒瀬ヤヒロ／一迅社、「ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!～」(C)Asaki Asagiri/SQUARE ENIX (C)selen/SQUARE ENIX

『みんなが選ぶ‼電子コミック大賞 2026』とは、出版社 54 社が、2026 年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し、読者にその作品を読んで、気に入った作品に投票をして、得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ、2026 年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。

大賞：『継母の心得』

出版社：アルファポリス

作家名：ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トール

あらすじ

病気でこの世を去ることになった山崎美咲。ところが目を覚ますと、生前読んでいたマンガの世界に転生していた。しかも、幼少期の主人公を虐待する悪辣な継母キャラとして……。

前世の記憶を取り戻したのは結婚式の前日で、もはや逃げようもない。

対面した継子は――めちゃくちゃ可愛いんですけどー!!! ついつい前世の知識を駆使して子育てに奮闘しているうちに、超絶冷たかった旦那様の態度も変わってきて……!?

義息子のためならチートにもなっちゃう!

愛とオタクの力で異世界の育児事情を変える、異色の子育てファンタジー、開幕!

受賞コメント

このたびは輝かしい賞をいただき、ありがとうございます。皆さまの応援のおかげです。これからもノアたちの温かな世界をお届けできるよう尽力します。 (ほおのきソラ先生)

受賞を伺った瞬間、理解力が落ちるレベルで驚きました。これも応援して下さる皆様、支えて下さる皆様のおかげです。トール先生の物語と、ほおのき先生の画を引き立てられるよう、今後も最善を尽くして参ります。有り難うございました。(藤丸豆ノ介先生)

この度は素晴らしい賞を賜り、大変光栄です。この受賞は、読者様やアルファポリスの皆様、そして、ほおのき先生、藤丸先生のお力添えがあったからこそです。いつも応援し、支えてくださる皆様に心より感謝申し上げます。(トール先生)

男性部門賞『君と宇宙を歩くために』

出版社：講談社

作家名：泥ノ田犬彦

あらすじ

勉強もバイトも続かないドロップアウトぎみなヤンキーの小林。

ある日彼のクラスに変わり者の宇野が転校してくる。小林が先輩から怪しいバイトに誘われているところを宇野に助けられ、その出来事をきっかけに2人の距離は縮む。

宇野のことを知れば知るほど彼の生き方に惹かれ、自分も変わろうと行動する小林だったが…。「普通」が苦手な2人がそれぞれ壁にぶつかりながらも楽しく生きるために奮闘する友情物語。

受賞コメント

この度は電子コミック大賞をいただき、誠にありがとうございます。皆さまに手に取っていただけたこと、とても光栄です。進んだり立ち止まったりする宇野と小林の日常を、そしてその周囲の人々の生活を、これからも見守っていただけると嬉しいです。(泥ノ田犬彦先生)

男性部門賞『ホストと社畜』

出版社：双葉社

作家名：河尻みつる

あらすじ

【午前 5 時の牛丼屋。隣の席で朝ごはん】

午前5時、新宿歌舞伎町の牛丼屋で出会った「社畜」の直人と「ホスト」の蓮。並んで朝ごはんを食べるだけの、ちょっと不思議な関係がはじまる――。

これから一日が始まる社畜と、ようやく一日が終わるホスト。真逆な時間軸を生きる二人が唯一交わる 15 分を描いた、モーニングルーティンストーリー。

受賞コメント

この度は男性部門賞に選んでいただき、誠にありがとうございます! 驚きでいっぱいですが、皆さまの応援を改めて実感することができました。これからも蓮と直人の笑顔を届けられるよう頑張りますので、引き続き見守ってください。(河尻みつる先生)

女性部門賞『おひとり様には慣れましたので。婚約者放置中!』

出版社：一迅社

作家名：晴田巡／荒瀬ヤヒロ

あらすじ

伯爵令嬢・ニコルの婚約者・ケイオスは、いつでも幼馴染のキャロライン王女のそばにいる。

常日頃からケイオスから放置されてきた結果、ニコルは「向こうが好きにしているのだから、こちらも好きにすればいいんだわ!」と“おひとり様”に目覚めてしまい――…!?

そんなニコルに対し、一方ケイオスはまだ事態の深刻さを理解していないようで…? 両片想いをこじらせてしまったケイオスとニコルのドタバタすれ違いラブコメディ、待望のコミカライズ!

受賞コメント

この度は「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026」女性部門賞に『おひ慣れ』をご選出いただきありがとうございます。これもひとえに読者の皆様、物語を生み出してくださった原作の荒瀬先生、日々漫画制作を支えてくださる周りの方々のおかげです。皆様に喜んでいただける作品をお届けする為に精進してまいりますので、この先も楽しみにお待ちいただけますと幸いです!(晴田巡先生)

この度は『おひ慣れ』を選んでいただきありがとうございます!原作者として、ニコル達がたくさんの人に見守られているのを感じられてうれしいです。晴田先生の描くキャラ達の魅力があふれていて、どんどん漫画の世界に引き込まれていくのを読者様と共に私も感じています。今後もたくさんの読者様に楽しんでいただければと思います。(荒瀬ヤヒロ先生)

女性部門賞『ベル・プペーのスパダリ婚約～「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!～』

出版社：スクウェア・エニックス

作家名：原作：朝霧あさき 原作イラスト・漫画：セレン

あらすじ

『美しい人形(ベル・プペー)』のあだ名を持つ、公爵令嬢レティシア。儚げな容姿とは裏腹に、その本性は包容力と豪胆さを兼ね備えた屈指のスパダリであった。

そんな彼女が、素行に難ありと噂される第二皇子ジルベールと婚約することになり――。無謬のスパダリ令嬢と、孤独で不器用な呪われし赤目の皇子。運命の二人が互いを想い添い遂げる、”逆・溺愛”ラブストーリー。

受賞コメント

この度はコミックシーモア電子コミック大賞 2026 の女性部門賞をいただき、大変光栄に存じます。沢山の方々に支えられての結果だと思います。これからも読者の皆様に原作の魅力が伝えられるよう精進してまいります。ありがとうございました。(セレン先生)

異世界部門賞『あなたのお城の小人さん ～御飯下さい、働きますっ～』

出版社：スクウェア・エニックス

作家名：原作：美袋和仁 原作：п 猫Ｒ 漫画：栗原一実

あらすじ

【明るく元気な「小人さん」!世界を彼女色(きんいろ)に染めていく!】

「……おなか……すいた」大きなお城の片隅で、小さな子供が力尽きようとしていた。飢えと渇きによって命が尽きかけた瞬間、その意識の中で眼を覚ましたのは……元日本人OLの相模千尋。

多くの愛を受け、美味しい食べ物を求めて、今日も元気に城の中、森を、世界を爆走する小人さん……だけど、彼女の金色の瞳には、世界の未来を左右する大きな秘密があった!

受賞コメント

大好きなシーモア様での受賞は大変嬉しく、大変光栄です!これも素敵な原作小説のおかげだと感謝しております!小説を漫画で精一杯表現し、「小人さん」をより皆様に楽しんでいただけるようこれからも頑張ります!(栗原一実先生)

異世界部門賞『公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください』

出版社：一迅社

作家名：桜乃みか／琴子

あらすじ

ある日気づいたら、昔読んだ小説の悪妻キャラ・イルゼになっていた。主人公のギルバートとヒロインの仲を邪魔するイルゼの結末は、娼館落ちという悲惨なもの。

本来の展開を変えるべく、イルゼはギルバートとの円満離婚を思い立つ。

踏んだり蹴ったり抱かれたり(?)で散々なイルゼとクールなドS公爵の恋模様にときめき必至のラブコメディ!

受賞コメント

この度は素晴らしい賞をいただき大変光栄です!いつも応援してくださっている読者様、作品に関わっていただいてる皆様本当にありがとうございます!今回の受賞を励みに、今後も琴子先生の原作の魅力をお伝えできるよう精進してまいります。(桜乃みか先生)

念願の受賞を果たすことができ、本当に本当に嬉しいです……!原作を1億倍素晴らしい形で描いてくださる桜乃先生、制作に携わってくださる皆様、そしていつも温かく応援してくださる読者の皆様に心からの感謝を申し上げます。(琴子先生)

ラノベ部門賞『あなたの愛など要りません』

出版社：アルファポリス

作家名：冬馬亮／ありおか

あらすじ

形ばかりの正妻と知りながら、恋焦がれていた王国騎士団長と結婚したラシェル。後継を設けるためだけの愛のない新婚生活を経て、ようやく授かった息子を必死に育てるものの、とある事件をきっかけに彼女は命を落としてしまう。しかし、目を覚ますと、結婚式の日に時間が巻き戻っていた! なぜ二度目の人生を送ることになったのか、やり直しの意義とは何かを考えるラシェル。――今度こそ、本当に大切にするべきもの、愛するわが子を守ってみせる。そう、あなたの愛など要りません! 決心した彼女は過ちを繰り返さないよう、新しい幸せな人生に向かって歩みはじめて……。虐げられた令嬢の大逆転劇、開幕!

受賞コメント

ラノベ部門受賞のお知らせをいただき、心底びっくりしました。応援してくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。イラストのありおか先生、編集担当様、その他コミカライズなどで作品に関わってくださっている全ての方に感謝致します。受賞を励みに、今後も楽しく頑張ってまいりたいと思います。(冬馬亮先生)

冬馬先生、この度はラノベ部門賞おめでとうございます!本作のイラストを担当させていただけたこと、心より嬉しく光栄に存じます...!今回の受賞は、冬馬先生や編集部の皆様、そして何より読者の皆様や投票してくださった皆様の応援があってこそと感じております。これからも作品を一緒に盛り上げていけるよう、尽力いたしますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします!(ありおか先生)

ラノベ部門賞『図書館の天才少女 ～本好きの新人官吏は膨大な知識で国を救います!～』

出版社：KADOKAWA

作家名：蒼井美紗／緋原ヨウ

あらすじ

本が大好きで、ひたすら本を読みふけり、ついに街中の本を全て読み尽くしてしまったマルティナは、まだ見ぬ王宮図書館の本を求めて官吏を目指すことに。読んだ本の内容を一言一句忘れない記憶力を持つ彼女は、高難易度の試験を平民としては数年ぶりに、しかも満点で突破するのだった。

受賞コメント

応援してくださった皆様のおかげで、このような素敵な賞をいただくことができました。本当にありがとうございます。嬉しくて日々喜びを噛み締めています。これを励みにこれからも頑張ります!(蒼井美紗先生)

BL部門賞『愛の温度を教えてよ』

出版社：コアマガジン

作家名：Hi カロリー

受賞コメント

このような素晴らしい賞をいただき身に余る光栄です。応援してくださる読者様や関係者の皆様、いつも本当にありがとうございます。これからも楽しんでいただける作品を作っていけるよう精進してまいります。(Hi カロリー先生)

BL部門賞『夜明けがいちばん暗い』

出版社：新書館

作家名：山田ノノノ

受賞コメント

この度は素晴らしい賞に選んで頂き本当にありがとうございます!いつも応援して下さる読者のみなさまへ感謝の気持ちでいっぱいです。これからも楽しい漫画を描けるよう精進いたしますのでよろしくお願いいたします。(山田ノノノ先生)

TL部門賞『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』

出版社：CLLENN

作家名：につやまにつこ

受賞コメント

応援してくださった皆様のおかげで、このような素晴らしい賞を受賞することができました。携わってくださったすべての方に、心より感謝申し上げます。今後とも楽しんでいただけるよう、一層尽力してまいります!(につやまにつこ先生)

TL部門賞『身代わり姫は隣国の勇猛王に溺愛される』

出版社：乙女ドルチェ・コミックス

作家名：鳴神ゆった／佐倉 紫

受賞コメント

このような賞をいただきたいへん嬉しく思います。原作者佐倉紫先生、出版社様、担当様、投票してくださった読者様のおかげです。本当にありがとうございました。これを励みに益々精進してまいりますので、よろしくお願いします。(鳴神ゆった先生)

このたびは素晴らしい賞をありがとうございました。関係各社様のご尽力と読者様の応援あっての受賞です。素敵な漫画を届けてくださった鳴神ゆった先生には最大級の感謝を!本当にありがとうございました。これを励みに今後も精進してまいります。(佐倉 紫先生)

キャンペーンも続々展開!

受賞記念キャンペーン

「受賞記念キャンペーン」として、受賞作品1巻以上無料(最大8巻まで無料)、または立読み増量＆30％～50％ポイント還元を実施。エントリー作品は10％ポイント還元する。

また、2月4日11：00～3月8日23：59の期間中、コミックシーモア公式Xアカウント(@comic_cmoa)をフォローし、受賞作品の作家先生のコメントとサイン入り色紙の投稿をリポストした方の中から抽選で1名様にサイン入り色紙・シーモア図書券1,000円分をプレゼント。対象の投稿は全受賞作品の13投稿で、各投稿につき1名にプレゼントする。詳細については、特設サイトまたはコミックシーモア公式Xアカウントを参照のこと。

電子コミック大賞 2026 発表キャンペーン

コミックシーモア公式 X アカウント(@comic_cmoa)をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で100名に1000ポイントをプレゼントする。実施期間は2月5日10：00～2月11日23：59。投稿は毎日行われる。

電子コミック大賞 2026 概要

企画名：みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026

投票期間：2025年9月22日～11月30日

部門：男性部門、女性部門、異世界部門、ラノベ部門、BL 部門、TL 部門

エントリー作品数：100作品

作品推薦出版社(※五十音順、敬称略)

アース・スター エンターテイメント、秋田書店、アルファポリス、一迅社、英和出版社、SB クリエイティブ、宙出版、オーバーラップ、乙女ドルチェ・コミックス、海王社、笠倉出版社、KADOKAWA、CLAP コミックス、幻冬舎コミックス、コアマガジン、コアミックス、講談社、シーモアコミックス、集英社、シュークリーム、秋水社 ORIGINAL、主婦と生活社、ジュリアンパブリッシング、小学館、祥伝社、CLLENN、新書館、新潮社、スクウェア・エニックス、スターツ出版、大洋図書、竹書房、ＴＯブックス、DPN ブックス、徳間書店、日本文芸社、ハーパーコリンズ・ジャパン、白泉社、パチカ、ファンギルド、双葉社、ふゅーじょんぷろだくと、ブライト出版、プランタン出版、フロンティアワークス、ぶんか社、Bevy、芳文社、マイクロマガジン社、マッグガーデン、マンガボックス、モバイルメディアリサーチ、ライブコミックス、リブレ