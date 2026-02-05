Mrs. GREEN APPLE大森元貴＆若井滉斗「みんなぐっと堪えた！」「よく乗り越えたね！って…」激動の年末年始を経て訪れた藤澤涼架の“休息”

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。2月2日（月）の放送では、藤澤が体調不良のため大森と若井の2人でお届けしました。――この日の放送は、冒頭から藤澤涼架の不在が明かされる形でスタートしました。大森：今日は藤澤先生がお休みです！若井：ちょっと……ショックなんですけど……。大森：いたじゃん！ 今！若井：いや、あの……うん……残り香というかね！大森：ああ、りょうちゃん（藤澤）の！ 面影？若井：面影が見えたね！ 残像が！大森：ああ、いないんだ！若井：本当はいないんだけど！大森：生徒（リスナー）のみんな、今日は藤澤先生はいないんですよ！ 不在！若井：そうなんですよ〜！大森：以前、僕がお休みさせてもらっていたときの理由は、「虫を捕りに行く」とか変なことを言ってましたけど！若井：（笑）。若井：りょうちゃんが不在の理由は……大森：体調不良です！若井：ああ〜！ シンプルだなぁ〜!!若井：去年の年末あたり、ピークで忙しかったときも危なかったけど、なんだかんだ言って（体調を）崩さなかったじゃん！大森：そう！ みんなぐっと堪えた！ 一昨年、りょうちゃんがちょっと年末に辛そうだったよね！若井：それで「みんなよく乗り越えたね！」ってなって。年明けてからも崩してなかったじゃん。ここでですよ……！大森：りょうちゃんらしさ！ りょうちゃん不在！ だから、りょうちゃんを好きな人、本当に申し訳ないです！ 今日は僕と若井で我慢してほしいなっていう……！若井：僕と“若井のりょうちゃん”で……。大森：聴いてくれている生徒のみんな、9.5割はりょうちゃんのファンだと思うんですよ！若井：そんなわけねーだろ！大森：「そんなわけねーだろ！」も違うだろ（笑）!!若井：（笑）。大森：そんなツッコミ、存在しないから！若井：みんな好きだよっていうことね！大森：もちろん！ だから、申し訳ない！ 今日は異端児たちが担当するということで……。若井：今日は、僕と……。大森：おっ！ 僕と若井と!?若井：若井と！ 大森先生の2人で授業をしていきます！大森：3人いたけどね！ よろしくお願いします！若井：お願いします！黒板を書こうとする場面でも、藤澤不在を実感する2人。大森：じゃあ、黒板を書いていきましょう！ りょうちゃん！……あっ、りょうちゃん……いないんだった……そうだ……。若井：りょうちゃん……元気かな……。大森：じゃあ、若井！ りょうちゃんの代わりにお願いしていい？藤澤（若井）：ﾜｶｯﾀｧ!!! ﾝﾊｧｯｯ!!!大森：そこからやるんだね（笑）。でも、よかったよね！ ちゃんと体調を崩せて！ っていうの？若井：まあ、そうね！大森：観てる？（りょうちゃんが出演しているドラマ）日曜劇場「リブート」！

⏻ 第𝟒話𝟐月𝟏𝟓日(日)よる𝟗時放送⚡️

日曜劇場 『リブート』



第𝟑話ご視聴ありがとうございました✨



- 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐩𝐨𝐭 -



|◤戦慄◢||



儀堂が生きている！？

早瀬万事休す！



100億円事件勃発！

そして、一香の告白——



来週𝟐月𝟖日は衆議院議員総選挙のため

放送はお休みとなります。… pic.twitter.com/BDv586Ewl4

— 【公式】日曜劇場『リブート』毎週日曜よる9時放送 (@reboot_tbs) February 1, 2026若井：（黒板に文字を書くことに集中）大森：はい、無視（笑）！ 2人のラジオは無視したら終わりだからね？若井：そうなのよ。そこ気をつけて！大森：若井！「リブート」観た？若井：……まあまあまあ……観たよっ！大森：（笑）。（若井がMCをつとめる番組）「M:ZINE」を観てくれてないから、悔しいみたいな？若井：いや、そうよ！大森：あっ、そうなんだ（笑）。若井：（リブート）面白いんだもん！ だって！大森：ねー！――番組では他にも、リスナーから届いた新曲「lulu.」の感想を紹介する場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info