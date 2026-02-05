Mrs. GREEN APPLE大森元貴＆若井滉斗「みんなぐっと堪えた！」「よく乗り越えたね！って…」激動の年末年始を経て訪れた藤澤涼架の“休息”

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。
2月2日（月）の放送では、藤澤が体調不良のため大森と若井の2人でお届けしました。
――この日の放送は、冒頭から藤澤涼架の不在が明かされる形でスタートしました。
大森：今日は藤澤先生がお休みです！
若井：ちょっと……ショックなんですけど……。
大森：いたじゃん！ 今！
若井：いや、あの……うん……残り香というかね！
大森：ああ、りょうちゃん（藤澤）の！ 面影？
若井：面影が見えたね！ 残像が！
大森：ああ、いないんだ！
若井：本当はいないんだけど！
大森：生徒（リスナー）のみんな、今日は藤澤先生はいないんですよ！ 不在！
若井：そうなんですよ〜！
大森：以前、僕がお休みさせてもらっていたときの理由は、「虫を捕りに行く」とか変なことを言ってましたけど！
若井：（笑）。
若井：りょうちゃんが不在の理由は……
大森：体調不良です！
若井：ああ〜！ シンプルだなぁ〜!!
若井：去年の年末あたり、ピークで忙しかったときも危なかったけど、なんだかんだ言って（体調を）崩さなかったじゃん！
大森：そう！ みんなぐっと堪えた！ 一昨年、りょうちゃんがちょっと年末に辛そうだったよね！
若井：それで「みんなよく乗り越えたね！」ってなって。年明けてからも崩してなかったじゃん。ここでですよ……！
大森：りょうちゃんらしさ！ りょうちゃん不在！ だから、りょうちゃんを好きな人、本当に申し訳ないです！ 今日は僕と若井で我慢してほしいなっていう……！
若井：僕と“若井のりょうちゃん”で……。
大森：聴いてくれている生徒のみんな、9.5割はりょうちゃんのファンだと思うんですよ！
若井：そんなわけねーだろ！
大森：「そんなわけねーだろ！」も違うだろ（笑）!!
若井：（笑）。
大森：そんなツッコミ、存在しないから！
若井：みんな好きだよっていうことね！
大森：もちろん！ だから、申し訳ない！ 今日は異端児たちが担当するということで……。
若井：今日は、僕と……。
大森：おっ！ 僕と若井と!?
若井：若井と！ 大森先生の2人で授業をしていきます！
大森：3人いたけどね！ よろしくお願いします！
若井：お願いします！
黒板を書こうとする場面でも、藤澤不在を実感する2人。
大森：じゃあ、黒板を書いていきましょう！ りょうちゃん！……あっ、りょうちゃん……いないんだった……そうだ……。
若井：りょうちゃん……元気かな……。
大森：じゃあ、若井！ りょうちゃんの代わりにお願いしていい？
藤澤（若井）：ﾜｶｯﾀｧ!!! ﾝﾊｧｯｯ!!!
大森：そこからやるんだね（笑）。でも、よかったよね！ ちゃんと体調を崩せて！ っていうの？
若井：まあ、そうね！
大森：観てる？（りょうちゃんが出演しているドラマ）日曜劇場「リブート」！
⏻ 第𝟒話𝟐月𝟏𝟓日(日)よる𝟗時放送⚡️
日曜劇場 『リブート』
第𝟑話ご視聴ありがとうございました✨
- 𝐍𝐞𝐰 𝐒𝐩𝐨𝐭 -
|◤戦慄◢||
儀堂が生きている！？
早瀬万事休す！
100億円事件勃発！
そして、一香の告白——
来週𝟐月𝟖日は衆議院議員総選挙のため
放送はお休みとなります。… pic.twitter.com/BDv586Ewl4
若井：（黒板に文字を書くことに集中）
大森：はい、無視（笑）！ 2人のラジオは無視したら終わりだからね？
若井：そうなのよ。そこ気をつけて！
大森：若井！「リブート」観た？
若井：……まあまあまあ……観たよっ！
大森：（笑）。（若井がMCをつとめる番組）「M:ZINE」を観てくれてないから、悔しいみたいな？
若井：いや、そうよ！
大森：あっ、そうなんだ（笑）。
若井：（リブート）面白いんだもん！ だって！
大森：ねー！
――番組では他にも、リスナーから届いた新曲「lulu.」の感想を紹介する場面もありました。
