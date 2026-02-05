バレンタインのスイーツ、今年は一味違う「もちもち」体験はいかがですか？あの丸亀製麺から、驚きの「丸亀うどーなつ」が期間限定で大増量！さらに特製ソースまで無料でついてくる、見逃せないキャンペーンがスタートします。この記事では、このお得すぎる企画の全貌と、最高のバレンタインを過ごすための楽しみ方を徹底解説します。

驚きの「うどーなつ」！バレンタイン限定で60%増量＆特製ソース無料の太っ腹キャンペーン

うどん屋さんがドーナツ！？「丸亀うどーなつ」の正体

「うどん屋さんがドーナツ？」と、初めて聞いたときは耳を疑うかもしれません。しかし、食の感動体験を追求し続ける丸亀製麺が、約3年もの構想期間を経て開発したのが、この「うどんから生まれた」全く新しいドーナツです。

その名の通り、原材料にはうどんを30%以上使用。丸亀製麺が毎日粉から打ち、最高の状態で提供するあの「もちもち」のうどん生地が、まさかスイーツの主役になるとは！まさに、常識を覆すイノベーションと言えるでしょう。

唯一無二の“もっちもち”食感の秘密

この「丸亀うどーなつ」の最大の魅力は、やはりその “もっちもち”の新食感。丸亀製麺のうどんが持つ独特のコシと弾力が、ドーナツという形で見事に表現されています。

お店でうどんをミキサーにかけてペースト状にし、数時間おきにひく「白だし」を生地に加えるのが、丸亀製麺ならではのこだわり。このひと手間で、ドーナツに深みのある旨みと香ばしい風味がプラスされるのです。空気を含ませながら優しく混ぜ、少し寝かせた生地を一つずつ丁寧に揚げることで、あの衝撃的な食感が生まれます。手づくりだからこその素朴さと温かさも感じられますね。

【バレンタイン限定】2つの超お得なプレゼントを見逃すな！

今年のバレンタインは、丸亀製麺が特別な「うどーなつ体験」を届けます。なんと、期間中にうどーなつが「お値段そのまま60%増量」 、さらに特製「ベリーベリーディップソース」が無料でもらえちゃうんです！

1. お値段そのまま！5個が8個に大増量！

これは本当に驚きです。通常5個入りの「丸亀うどーなつ」が、なんと3個も増量されて8個入りに！ しかも、お値段は据え置きというから、これは買わない理由が見つかりません。今回の増量キャンペーン期間中は、例えば370円の商品が通常5個のところ8個になるわけですから、1個あたりの価格が約74円から約46円に大幅ダウン。これはもう驚異的なコスパと言わざるを得ません！

の1週間限定！

『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味』

『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味』

『丸亀うどーなつ きなこ味』

『丸亀うどーなつ きび糖味』

全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）

バレンタイン期間中に、これだけたっぷり楽しめるのは嬉しい限り。お一人で独り占めするもよし、ご家族やご友人とシェアするもよし、さまざまな楽しみ方ができますね。

2. リッチな味わい！特製「ベリーベリーディップソース」も無料！

さらにさらに、 「丸亀うどーなつ」を1袋購入するごとに、特製の「ベリーベリーディップソース」が1つ無料でもらえます！

配布中～※なくなり次第終了増量キャンペーンと同様、全4種のうどーなついちご果肉とブルーベリー果肉が入った、程よい甘酸っぱさが特長。もっちもちのうどーなつとの相性は抜群で、一気にリッチなデザートへと昇華させてくれます。

特に、期間限定で販売中の「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」や「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」に合わせるのがおすすめだとか。生地に練り込まれた2種類のチョコに、外側のチョコソース、さらにパウダーと、まさに 「チョコづくし」 のうどーなつに、ベリーのフルーティーな酸味が加われば、口いっぱいに華やかな風味が広がることを想像してみてください。これは試すしかないでしょう！

全4種のラインナップを徹底紹介！あなたのお気に入りは？

現在、「丸亀うどーなつ」は個性豊かな4種類の味わいで展開中。小腹が空いたときの間食から、うどんを食べた後のデザート、大切な人へのちょっとしたギフトまで、様々なシーンで活躍してくれます。

1. 『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味』

2. 『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味』

“しあわせもっちもち製法”によって、生地の中には生チョコとチョコの2種を練り込み、外側はチョコソースでコーティング。さらに特製チョコレートパウダーで仕上げた、まさに「チョコづくし」の贅沢な一品。自分へのご褒美に決まりですね！370円（税込）

3. 『丸亀うどーなつ きなこ味』

もちもち生地に生チョコとチョコを練り込み、外側はホワイトチョコソース。仕上げには特製ミルク味パウダーをかけることで、ミルキーでまろやかな優しい甘さが口いっぱいに広がります。チョコは好きだけど、少し甘さ控えめがいいな、という方におすすめです。370円（税込）

4. 『丸亀うどーなつ きび糖味』

もちもち生地に、きなこときび糖を黄金比でブレンド。ふんわり香ばしいきなこと、程よい甘さが絶妙にマッチした、どこか懐かしい味わいです。幅広い世代に愛される定番の美味しさと言えるでしょう。300円（税込）

購入方法と注意点

さとうきびのまろやかな甘さが特徴で、口に入れた瞬間に心がほどけるような素朴な味わい。優しい甘さともちもち食感で、ホッと一息つきたいティータイムにぴったりです。300円（税込）

「丸亀うどーなつ」は、全国の丸亀製麺で購入できます。ただし、手づくりのため1日の製造数には限りがあり、一時的な欠品や売り切れの場合があるとのこと。特にキャンペーン期間中は人気が集中する可能性が高いので、早めの来店がおすすめです。

持ち帰りの際は、当日中を目安にお早めにお召し上がりくださいね。ディップソースは要冷蔵です。

「食の感動体験」を追求する丸亀製麺のこだわり

今回の「丸亀うどーなつ」のように、常に私たちを驚かせてくれる丸亀製麺。その背景には、「ここのうどんは、生きている。」というブランドメッセージと、手づくり・できたてへの徹底したこだわりがあります。

全国800を超えるすべての店舗が製麺所。100%国産の小麦粉を毎日打ち、麺職人がその場で切り、茹でて提供するからこそ、あの唯一無二のもちもち食感が生まれるのです。この「できたて」への情熱は、海外でも「Marugame Udon」として大人気。活気あふれる店内で、おいしいうどんや天ぷらを楽しむ人々の行列は、もはや日常の風景となっています。

さらに、丸亀製麺を展開するトリドールホールディングスは、サステナブルな活動にも力を入れています。例えば、釜揚げうどん桶のリユースを行う「丸亀製麺 桶工房」を開設し、障がい者雇用を進めながら廃棄木材の削減を目指す取り組み。また、子どもたちに食の楽しさを伝える「こどもうどん教室」などの食育活動、プラスチック使用量の削減など、多岐にわたる社会貢献を行っています。

食を通じて私たちに感動を与え続けるだけでなく、社会全体の持続可能性にも貢献する姿勢は、私たち消費者にとっても安心と信頼に繋がりますね。

まとめ

うどんの専門店がまさかのドーナツを開発し、その上バレンタインにこれほどの大盤振る舞いをしてくれるとは、丸亀製麺のサービス精神には頭が下がります。

この機会に、丸亀製麺の「丸亀うどーなつ」をぜひ体験してみてはいかがでしょうか？ 大切な人とのシェアはもちろん、頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。期間限定のこのチャンス、お見逃しなく！

