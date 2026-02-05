コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーは2025年12月25日、日本電気(NEC)とコーポレートPPAを締結した。

今回のコーポレートPPAのイメージ

同PPAでは、コスモエコパワーが運営する中紀ウィンドファームから供給される風力発電由来の環境価値をNEC向けに提供する。

■データセンターの消費電力の約50%を再生可能エネルギーに

中紀ウィンドファームは2021年4月に商業運転を開始し、地域と共に歩みながら、風力資源を最大限に活かして持続可能なグリーン電力を生み出してきた。

近年、AI技術の急速な進展等により、データセンターの電力需要は増加の一途をたどっている。需要の増加に伴い、持続的かつ安定的なグリーン電力の確保が一層重要となっている。

同PPAの締結により、これまでの取り組みと合せてNECのデータセンターで消費される電力の約50%を再生可能エネルギーで賄うことが可能となる見込みだ。

コスモエコパワーは、コスモエネルギーグループの一員として「2050年カーボンネットゼロ」の実現をめざしている。今回の締結を受けて同社では、「今後も、カーボンニュートラル社会の実現をめざす需要家とともに、再生可能エネルギーの普及促進と地域の発展に貢献してまいります」とコメントしている。

【発電所概要】

発電所の名称：中紀ウィンドファーム

所在地：和歌山県広川町、日高川町、有田川町にかかる白馬山脈尾根部

設備能力：48,300kW

