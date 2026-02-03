コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油ルブリカンツは、SSオイル「COSMO FILLIO(コスモフィリオ)」シリーズの既存ラインアップを刷新し、API/ILSACの最新規格である「SQ/GF-7」に対応した商品として全国のコスモサービスステーションにて販売を開始した。

商品イメージ図

あわせて、シリーズの新たなラインアップとして新商品「COSMO FILLIO 0W-8」を発売する。

■最新規格「SQ/GF-7」対応および新商品「0W-8」を発売

近年、環境規制や燃費規制の強化を背景に、国内で販売される乗用車のエンジンは小型化・高出力化が進んでおり、それに伴いエンジンオイルに求められる性能も高度化してきた。

こうした状況を受け、エンジンオイルの性能規格であるAPI/ILSAC規格において、新規格「SQ/GF-7」が2025年3月より施行された。「COSMO FILLIO」シリーズは、こうした規格動向や市場ニーズを踏まえて展開している100%合成油ベースのガソリンエンジンオイルだ。

このうち、SQ/GF-7規格に対応した既存の粘度番手については、省燃費性試験、LSPI防止性試験、タイミングチェーン摩耗防止性試験など、最新の各種API認証エンジン試験において基準値を上回る性能を確認しており、優れたエンジン保護性能を発揮する。

また、シリーズの新たなラインアップとして発売する「COSMO FILLIO 0W-8」は、次世代車両における省燃費ニーズに対応するために開発した商品であり、国内で販売されている乗用車に対応している。

今回のリリースに際して同社では、「今後も当社は、お客様の多様なニーズに応える商品開発を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります」とコメントしている。

■商品概要

商品名(7油種)：

・COSMO FILLIO 0W-8

・COSMO FILLIO SQ 0W-16

・COSMO FILLIO SQ 0W-20

・COSMO FILLIO SQ 5W-30

・COSMO FILLIO SQ 10W-3

・COSMO FILLIO SQ 5W-40

・COSMO FILLIO SQ/CF BASIC 5W-30

荷姿：20Lペール缶、200Lドラム缶(COSMO FILLIO 0W-8は20Lペール缶のみ)

API/ILSAC規格：API SQ/ILSAC GF-7(COSMO FILLIO 0W-8を除く)

特長：

1. 100%合成油配合(COSMO FILLIO SQ/ CF BASIC 5W-30を除く)の次世代高性能・省燃費ガソリンエンジンオイル。

2. 近年増加傾向にある直噴ターボエンジン車に対応し、安定したエンジン性能を発揮。

3. 摩耗試験など各種API認証エンジン試験をクリアした高い信頼性のあるエンジンオイル。

4. 最新のAPI/ILSAC規格に適合しており、省燃費性能と環境性能の両立を実現している。(COSMO FILLIO 0W-8を除く)

