コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモエコパワーは、村田製作所と2026年1月14日付でバーチャルPPA※1を締結した。

■年間約13,700tのCO2排出量削減に貢献

同PPAにより村田製作所は、コスモエコパワーが運営する大分ウィンドファーム(2023年4月商業運転開始)および中紀ウィンドファーム(2021年4月商業運転開始)から生み出される追加性のある環境価値を非化石証書として受け取る。これにより、同社は年間約1万3,700tのCO2排出量を削減できる見込みだ。バーチャルPPAとは、需要家が自らの敷地外に設置された再生可能エネルギー発電所から、物理的な電力ではなく、その環境価値のみを調達する契約形態のこと。

コスモエコパワーはコスモエネルギーグループの一員として、「2050年カーボンネットゼロ」の実現に向け、風力発電を中心とした再生可能エネルギーの供給拡大に取り組んでいる。

今回の締結を受けコスモエコパワーは、「今後も脱炭素を進める需要家との連携を強化し、再生可能エネルギーの普及促進と地域社会の発展に貢献してまいります」とコメントしている。

【同件のバーチャルPPAのイメージ】

＜大分ウィンドファーム＞

大分ウィンドファーム外観

【発電所概要】

発電所の名称：大分ウィンドファーム

所在地：大分県大分市、臼杵市にまたがる行政界付近の尾根部

設備能力：1万4,000kW

＜中紀ウィンドファーム＞

中紀ウィンドファーム外観

【発電所概要】

発電所の名称：中紀ウィンドファーム

所在地：和歌山県広川町、日高川町、有田川町にかかる白馬山脈尾根部

設備能力：4万8,300kW