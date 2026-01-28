「ジムは高い」「続かなかったらどうしよう」と、新しい運動習慣に踏み出せずにいませんか？名古屋市港区に誕生する「ECOFIT24名古屋みなと店」は、そんなあなたの常識を覆し、フィットネスをより身近なものに変える“無人ジムの革命”と言えるでしょう。

驚きの低価格！月額2,980円で始める24時間フィットネス

「ジム通いを始めたいけど、会費が高い…」「仕事や家事で忙しくて、なかなかジムに行けない…」そんな悩みを抱えるあなたに朗報です！2026年2月9日（月）にグランドオープンする「ECOFIT24（エコフィット24）名古屋みなと店」は、驚きの低価格と充実した設備を両立させた24時間フィットネスジムです。

私がまず注目したのは、その圧倒的な価格設定。なんと月額2,980円（税込3,278円） という破格の料金で、24時間いつでもトレーニングが可能なんです。しかも、嬉しいことに「契約縛り」や「違約金」といったものが一切ありません。これは「ジムに通ってみたいけど、飽きちゃうかも…」という方や、「まずは気軽に試してみたい」という方にとって、非常に大きな安心材料となるはずです。初期費用を抑え、気軽に始められる。これこそが、エコフィット24が多くの方に選ばれている理由の一つです。

60台以上の充実マシンで初心者も上級者も満足

「安いだけじゃないの？」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、ご安心ください。エコフィット24 名古屋みなと店は、マシン総数60台以上という充実ぶり。

ランニングマシンなどの有酸素運動マシンはもちろんのこと、本格的に身体を鍛えたい方にも嬉しいフリーウェイトエリアも充実しています。ダンベルは1kgから50kgまで揃い、パワーラックが3台、スミスマシンも3台完備。さらに、全身を効率的に鍛えられるウェイトスタックマシンや、レッグプレス、シーテッドロウ、チェストプレス、ショルダープレスといった人気マシンも豊富にラインナップされています。

これらのマシンには、自社オリジナルブランドである「エコレコフィットネス」が採用されています。初心者でも操作しやすく、安全に配慮された設計なので、24時間・無人型ジムであっても安心してトレーニングに集中できます。

また、マシン同士の間隔や動線にもゆとりを持たせたレイアウト設計になっているため、混雑しやすい時間帯でもストレスなく利用できるのは嬉しいポイントです。

ライフスタイルにフィット！通いやすさを追求した利便性

エコフィット24 名古屋みなと店の魅力は、低価格と充実した設備だけではありません。あなたの「通いやすさ」を徹底的にサポートする工夫が満載です。

抜群の立地とアクセス

名古屋市港区、国道23号沿いの「KEIZ港店 2階」という分かりやすい場所に位置しています。約1,300台収容可能な共用駐車場があるため、車でのアクセスも非常に便利。さらに、あおなみ線「荒子川公園駅」や名港線「築地口駅」からもアクセスしやすく、仕事帰りや買い物のついでなど、日常の移動動線の中で気軽に立ち寄れるのが魅力的です。

全国どこでもOK！追加料金なしの相互利用システム

ECOFIT24の大きな強みの一つが、全国のECOFIT24を相互利用できる点です。名古屋みなと店のオープンで全国43店舗となるエコフィット24なら、追加料金なしで、自宅の近く、職場の近く、あるいは出張先でも、その日の予定や気分に合わせて利用店舗を使い分けられます。

「今日は会社帰りに職場の近くの店舗でサッと済ませよう」「休日は家から近い店舗でじっくりトレーニングしよう」なんて使い方もできちゃいます。これなら「通えない日が続いちゃう…」という心配も減り、運動習慣を無理なく継続できますね。

会員専用アプリ「TRESUL」でスマートなジム体験

さらに、会員専用アプリ「TRESUL」を導入しているのも見逃せません。このアプリ一つで、ジム通いが格段に便利になります。

: スマホをかざすだけでスムーズにチェックイン・チェックアウト。: 今、ジムがどれくらい混んでいるかアプリで確認できるので、空いている時間を狙って効率的に利用できます。: 食事の写真を撮るだけで栄養バランスを分析！健康管理やボディメイクの強い味方です。: 「このマシン、どうやって使うの？」と迷う心配なし。正しいフォームを動画で確認できるから、初心者でも安心です。: ジム利用に応じてポイントが貯まるので、運動習慣の継続にもつながります。

これだけの機能が備わっていれば、無人型ジムでも安心して、そして楽しくトレーニングを続けられそうですね。

今だけの特別チャンス！最大約9,500円お得なキャンペーン

「エコフィット24 名古屋みなと店」のグランドオープンを記念して、先着300名様限定の特別キャンペーンが実施されます！

このキャンペーンを活用すれば、最大約9,500円相当もお得になるんです。具体的には、以下の特典が受けられます。

これから運動習慣を始めたい方はもちろん、「まずは気軽にジムを利用してみたい」という方にも、これ以上ないお得な機会です。ただし、定員に達し次第終了とのことなので、気になる方はお早めにチェックしてくださいね。

オープン前に体験！無料の事前見学会

「無人ジムってどんな感じなんだろう？」「本当に私に合った環境かな？」そんな不安がある方もいるかもしれません。ご安心ください！グランドオープンに先立ち、予約不要・参加無料の事前見学会が開催されます。

見学会では、オープン前の店内に実際に入って、マシンの構成や配置、施設全体の雰囲気を直接確認できます。当日はスタッフも常駐しているので、施設の利用方法やサービス内容についても案内してもらえます。疑問や不安を解消したうえで検討できる貴重な機会なので、ぜひ気軽に立ち寄ってみてください。

ECOFIT24 名古屋みなと店で、理想の自分へ一歩踏み出そう！

店舗情報

エコフィット24があなたの健康をサポート

: 〒455-0056 愛知県名古屋市港区砂美町151 2階（KEIZ港店 2階）: 国道23号沿い、あおなみ線「荒子川公園駅」、名港線「築地口駅」からアクセス可能: あり（共用駐車場 約1,300台）: あり: フリーロッカー、更衣室、Wi-Fi、セキュリティ完備: ウォーターサーバー、体組成計（InBody）、契約ロッカー: 2026年2月9日（月）10:00: 24時間営業（年中無休）

エコフィット24は、手頃な価格設定と充実した設備、そして全国相互利用という利便性で、多くの人々の健康づくりをサポートし続けています。今回オープンする名古屋みなと店も、その理念を体現した素晴らしい施設となるでしょう。

「フィットネスジムに興味はあるけど、なかなか一歩が踏み出せない…」という方も、「もっとコスパの良いジムを探していた！」という方も、ぜひこの機会にエコフィット24 名古屋みなと店をチェックしてみてはいかがでしょうか。新しい運動習慣が、あなたの毎日をより豊かに、そして健康にしてくれるはずです！

まずは、事前見学会に足を運んで、その魅力を肌で感じてみてくださいね！

エコフィット24について

「エコフィット24」は、エーイーシー株式会社が展開する24時間フィットネスジムブランドです。低価格ながらも充実した設備と、全国相互利用可能な利便性が評価され、着実に店舗数を拡大しています。フィットネス事業の他にも、インドアゴルフや業務用マシンの提供、そしてフランチャイズ事業も積極的に展開しており、地域社会の健康増進とフィットネス業界の発展に貢献しています。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。