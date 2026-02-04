乃木坂46賀喜遥香 最新曲「My respect」に感動「“リスペクトの気持ち”が乃木坂46らしさを生んでいるんじゃないかな」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月29日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。1月14日にリリースされた5thアルバム『My respect』に収録されているタイトル曲「My respect」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「お父さんとお母さんから、誕生日とクリスマスを兼ねて『My respect』の完全生産限定盤をプレゼントしてもらいました！ すごくうれしかったです！ そして、7作連続1位おめでとうございます！ 新しい4期生曲『Fake Doctor』も最高ですが、私は『My respect』を聴いてすごく感動しました。歌詞が良くて“自分は自分のままでいいんだな”と思いましたし、心が温まりました。遥香先生に感謝の気持ちでいっぱいです。ずっと遥香先生のことが大好きです！」（大分県 22歳）

◆「いっぱい聴いてください！」

賀喜：お誕生日兼クリスマスプレゼントっていうことは、クリスマスとお誕生日が近いのかな？ でも、アルバムが1月14日にリリースされたので、それまで待っていてくれたってことですよね。「何が欲しいんだい？」って聞かれて「乃木坂46のアルバムが欲しい！」って言ってくれたってことでしょ？ うれしい～！

アルバムはジャケ写も結構こだわっていて、今までの乃木坂46の歴史とか私たちの想いをたくさん詰め込んで撮ったし、このアルバムを作ったので、そういう大事なときに買っていただけてうれしいです。

「My respect」っていう曲を初めて聴いたときは、私たちも感動しました。“乃木坂46らしさ”について聞かれたときに、（加入前は）私は“ロングスカートが特徴的”とか“お上品なお姉さん”みたいなイメージがあったけど、乃木坂46に入ってみて“リスペクトの気持ち”というか、メンバーや周りの方に対してリスペクトの気持ちをすごく持っていることが、乃木坂46らしさを生んでいるんじゃないかな、なんてこの歌詞を聴いて思えました。

乃木坂46がすごく好きで入ったので、そういう気持ちを全部歌詞にしてくださってうれしかったんですよね。そして、私も“ここにいていいんだ！”って（曲を聴いて）思えたから、それがリスナーさんにも届いていたっていうのがうれしかったです。

大事にしてね！ 完全生産限定盤なんて、全部入っている一番スペシャルなタイプだから、ありがとう……もう「ありがとう」しか言えないや(笑)。だけど、プレゼントにこのアルバムを選んでくれたっていうことだから、ありがとうございます！「Fake Doctor」もいい曲なので、ぜひいっぱい聴いてください！

