NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の人気オリジナル作品『ゆかりくんはギャップがずるい』(著者：あんどうまみ／シーモアコミックス)のTVドラマ化が決定した。本ドラマは2026年2月5日より毎週木曜21：25～にTOKYO MX他で放送開始。また、TVerにて無料見逃し配信、FODにて見放題配信を行う。

ドラマ化を記念して、原作コミックを1～3巻無料＋4巻99%OFFで読めるキャンペーンや、あんどうまみ先生の直筆サイン入り単行本が当たるプレゼント企画を開催する。

出演者コメント

葉山縁役 高尾颯斗(ONE N’ONLY)>

葉山縁を演じさせていただきます、高尾颯斗です。

原作を読ませていただいた時、ゆかりくんのギャップや芽衣子の天真爛漫さにとても引き込まれました。

そんなゆかりくんを演じることができるのがとても嬉しく、楽しみでいっぱいです!

初の主演ドラマですが、原作ファンの皆様にも愛していただけるようなゆかりくんを目指して頑張ります!

森芽衣子役 渡邉美穂

初めて原作を読んだ時、ゆかりくんの可愛さと真っ直ぐな性格のギャップにときめきました。

登場するキャラクターたちも個性豊かで、それぞれが悩みと向き合う姿や葛藤する様はとても人間味が溢れていて素敵だと思います。

皆さんがキュンとなるような、グッとくるようなドラマをお届けできるように頑張ります。

くすぐったくて愛おしい2人の関係性を、最後まで温かく見守っていただけると嬉しいです!

原作コミック著者：あんどうまみ先生コメント

高尾颯斗さん、リアルでギャップがずるすぎませんか!?

渡邉美穂さん、芽衣子ってこんなに可愛いんですね!?

そんなお二人をはじめとする様々な分野のプロフェッショナルな皆様に新しい「ゆかりくん」を創りあげていただけること、この上なく光栄でとても楽しみです。

ドラマも漫画もどちらもよろしくお願いいたします!

原作コミック『ゆかりくんはギャップがずるい』

原作は「コミックシーモア毎月マンガ賞」2024年度2月期銀賞受賞作品。2024年9月よりシーモアコミックスの少女マンガレーベル「恋するソワレ」から連載作品として配信開始以来、累計220万DL突破。「コミックシーモア」をはじめ、各主要電子書店でも大人気配信中。

『ゆかりくんはギャップがずるい』ドラマ化記念!お得に読めるキャンペーン

ドラマ化決定を記念し、『ゆかりくんはギャップがずるい』がお得に楽しめるキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は2026年4月30日23：59まで。キャンペーン内容は、『ゆかりくんはギャップがずるい!』マイクロ版3巻無料＋4巻99%OFF＋5巻50%OFF、描き下ろしおまけ付き特装版1巻が立ち読み増量。

モアコミ感謝デイズ★『ゆかりくんはギャップがずるい』ドラマ化記念

シーモアコミックス公式Xにて「モアコミ感謝デイズ★『ゆかりくんはギャップがずるい』ドラマ化おめでとうキャンペーン～」を開催する。抽選であんどうまみ先生の直筆サイン入り単行本など豪華景品をプレゼントする。

キャンペーン期間は、2025年12月31日09：59まで。シーモアコミックス公式Xアカウント(@solmare_editor)をフォローし、対象のキャンペーンポストをリポストすること。

プレゼント内容は、A賞「あんどうまみ先生の直筆サイン入り単行本＋『コミックシーモア』でつかえるシーモアポイント1000pt」が抽選で5名様、B賞「アナウンサーは喉が命! 超音波アロマ加湿器＋『コミックシーモア』でつかえるシーモアポイント500pt」抽選で3名様、C賞「『コミックシーモア』でつかえるシーモアポイント100pt」が抽選で100名様。