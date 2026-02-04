日本テレビ系バラエティ特番『1周回って知らない話 2時間SP』が、きょう4日(19:00～)に放送。高嶋ちさ子ファミリーへの密着で、姉・未知子さんがモデルデビューする。

2年前、人気セレクトショップ「BEAMS」全面協力のもと、未知子さんプロデュースの服などを商品化するプロジェクトがスタート。ダウン症の未知子さんが働く就労支援施設で手作り販売しているぬいぐるみ「らぶらび」を使ったオリジナルグッズを制作し、ちさ子のコンサートで販売すると売り切れ続出で、すぐに第2弾制作に向けて動き出した。

今回、いよいよそのサンプル品が完成したと聞いて、未知子さんがBEAMS本社へ。自由奔放な父・弘之さんと、毒舌の太郎さんも同行する。普段はちさ子が間に入ることでなんとかまとまってきた高嶋家。ちさ子不在で波乱の予感が…。

前回の打ち合わせでは、BEAMSチームが提案したデザインを未知子さんがことごとく却下し、事前のプランがひっくり返る想定外の事態に。そんな未知子さんのこだわりが詰まった第2弾商品は、一体どんな仕上がりになっているのか。期待に胸を膨らませる未知子さんの前に、BEAMSチームが制作した「パーカー」「Tシャツ」「ボーダーシャツ」が並ぶと、弘之さんと太郎さんは「素晴らしい」「言った通りになってる」と絶賛する。果たして未知子さんの反応は…。

そしてデザインとは別にもう一つ、未知子さんには気になることが。2年前の第1弾完成の時、商品のタグにちさ子の名前が入っていることに「なんで私の名前が入ってないの?」と不満を漏らした未知子さん。それ以来、打ち合わせのたびに「私の名前を入れてください」と念を押していた。果たして今回はどんなタグになっているのか。BEAMSチームが用意していたサプライズとは。

さらに、前回の打ち合わせでBEAMSチームから未知子さんへモデルをオファーしていた。「作った洋服を未知子さんに着てもらって撮影をしたい」というBEAMSチームの申し出を、未知子さんは拒否していたが、どうしても着せたいBEAMSチームと、どうしても着たくない未知子さんの押し問答の末、ついに未知子さんがモデルデビューする。未知子さんの感性が爆発し、驚きの展開に…。

