ダイショーは2月1日、2026年春夏の新製品として「きのこがおいしい！ 黒アヒージョの素 鰹節香る醤油味」(129円)を、全国で発売した。

黒アヒージョの素 鰹節香る醤油味

同商品は、千葉県産醤油の旨みと鰹節の風味に、ガーリックと黒こしょうを効かせた和風テイストのアヒージョ用の調味料。

きのこ類だけでなく、通常のアヒージョではあまり使われない長ネギやナス、ミニトマトや鶏肉とも相性が良い。千葉県発祥のご当地グルメを家庭で手軽に再現できる。