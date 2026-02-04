ダイショーは2月1日、2026年春夏の新製品として「きのこがおいしい！ 黒アヒージョの素 鰹節香る醤油味」(129円)を、全国で発売した。
同商品は、千葉県産醤油の旨みと鰹節の風味に、ガーリックと黒こしょうを効かせた和風テイストのアヒージョ用の調味料。
きのこ類だけでなく、通常のアヒージョではあまり使われない長ネギやナス、ミニトマトや鶏肉とも相性が良い。千葉県発祥のご当地グルメを家庭で手軽に再現できる。
