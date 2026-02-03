YUI、松浦亜弥、西野カナ、ケツメイシ、モー娘。ポルノ…ガラケー時代の“センター問い合わせ”が蘇る！「想いよ届け！メールソング」TOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

1月25日（日）の放送では「想いよ届け！ メールソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「想いよ届け！メールソングTOP10」

・1位：YUI「CHE.R.RY」

・2位：松浦亜弥「ドッキドキ！LOVEメール」

・3位：西野カナ「GO FOR IT !!」

・4位：ソナーポケット「365日のラブストーリー。」

・5位：ももいろクローバーZ「ワニとシャンプー -ZZ ver.-」

・6位：DREAMS COME TRUE「大阪LOVER」

・7位：ケツメイシ「親父のメール」

・8位：モーニング娘。「I WISH」

・9位：ポルノグラフィティ「アポロ」

・10位：back number「ヒロイン」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「想いよ届け！ メールソングTOP10」は、1990年代後半から2000年代の「ガラケー全盛期」から、2010年代の「スマホ移行期」にかけての、通信機器によるコミュニケーションの変化を鮮やかに映し出す曲がそろう結果となりました。

メールは、電話のような声のトーンがありません。また手紙とは異なり、送信する直前まで何度でも書き直しができます。そのため、歌詞に登場させることで、相手の真意を深読みしすぎる切なさや、不安、慎重さといった心理描写を表現しやすくなります。

「センター問い合わせ」を繰り返して返信が来ない空白の時間にドキドキしたり、大切なメールを消えないように保存して何度も見返したりといった、当時の操作が歌詞に登場する楽曲が目立ちました。「わかる！」「私もやってた！」と強く共感できる曲が多かったですね。あの頃の思い出がリアルかつドラマチックによみがえるTOP10となりました。

次回2月8日（日）の放送テーマは、「聴けばキュンキュン！ 恋リアソングTOP10」です。

＜番組概要＞

番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10

放送日時：毎週日曜 16:00～16:55

パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/