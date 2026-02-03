第一三共ヘルスケアは、緊急避妊薬の取扱店を検索できる「取扱店検索システム」を2月3日公開した。
取扱店検索システムでは、地域情報をもとに、緊急避妊薬の取扱店舗を確認できる。検索は以下の専用ページから利用可能となっている。
また、2月2日より発売が開始された、日本初の市販緊急避妊薬「ノルレボ」のブランドサイト内からも同検索システムへのアクセスができ、購入プロセスの確認とあわせて、取扱店の検索が行える仕様だ。
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
