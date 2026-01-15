第一三共ヘルスケアは1月14日、日本初となるOTC緊急避妊薬「ノルレボ」の販売に向け、ブランドサイトを公開した。

ノルレボブランドサイト画面イメージ

緊急避妊薬(アフターピル)「ノルレボ」は、医療用「ノルレボ錠1.5mg」と同一成分を同量配合したスイッチOTC医薬品。同社によると、妊娠の不安のある性交後、72時間以内の服用で妊娠を防止する効果が期待できるという。今回、発売に合わせて開設した同サイトでは、製品情報や服用前のセルフチェック、購入の流れを動画で解説するほか、産婦人科医監修の避妊や緊急避妊薬に関する正しい情報も発信していく。

販売開始日の2月2日からは「取扱店検索システム」を導入する(予定)。現在地や駅名から、在庫状況や個室の有無といったプライバシー環境を考慮した店舗検索が可能で、緊急時に女性が速やかに購入できる環境を後押しする。

取扱店検索システム画面イメージ

あわせてウィメンズヘルスケアサービス「ルナルナ」とも協力し、ルナルナアプリ内で、緊急避妊薬の服薬記録や服薬後の体調確認をサポートする機能も提供予定。例えば、ノルレボを服用した場合、3週間後に妊娠の有無を確認する必要があるが、適切なタイミングで体調確認や受診判断ができるような機能も整える。医師監修のもと、避妊に関する包括的な知識を学べる情報ポータルサイトの公開も予定している。