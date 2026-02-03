KDDIは2月から、秋田県・東京都・鹿児島県の1都2県の5自治体と連携し、「au PAY(コード支払い)」の利用で最大30%のau PAY残高還元やクーポン提供を行うキャンペーンを実施する。

au PAY

秋田県秋田市で最大20%還元

秋田県秋田市では、2026年2月20日～5月20日まで、「食べてトクトク!最大20%戻ってくる!秋田市キャッシュレスキャンペーン!」を実施する。同市内の対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり2,000円相当、期間あたり5,000円相当となる。

秋田県由利本荘市で最大20%還元

秋田県由利本荘市では、2026年2月1日～2月28日まで、「由利本荘市 中小企業で最大20%、大手企業で最大5%が戻ってくるキャンペーン」を実施している。同市内の対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大20%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元率は、中小企業が最大20%、大手企業は最大5%となる。還元額の上限は、1回あたり1,000円相当、期間あたり5,000円相当。

高円寺北エリア3商店街で割引クーポン進呈

東京都杉並区高円寺北エリア3商店街(高円寺純情商店街、高円寺庚申通り商店街、高円寺中通り商店街)では、2026年2月1日～2月28日まで、「キャッシュレス決済割引クーポンキャンペーン」を実施している。同商店街の対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大30%割引クーポンをプレゼントする(一部店舗を除く)。 割引額の上限は1回あたり3,000円、期間あたり30,000円。クーポンの利用回数上限は10回となっている。

サンツ中村橋商店街などで割引クーポン進呈

サンツ中村橋商店街、中村橋駅前通り貫商会では2月1日～2月23日まで、「キャッシュレス決済割引クーポンキャンペーン」を実施している。対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、決済額の最大20%割引クーポンをプレゼントする(一部店舗を除く)。割引額の上限は1回あたり2,000円、期間あたり20,000円。クーポンの利用回数上限は10回となっている。

鹿児島県枕崎市で最大30%還元

鹿児島県枕崎市では2026年2月1日～2月28日まで、「枕崎市キャッシュレスキャンペーン第5弾」を実施している。同市内の対象店舗でのau PAY(コード支払い)利用で、 決済額の最大30%のau PAY 残高を還元する(一部店舗を除く)。還元額の上限は1回あたり6,000円相当、期間あたり12,000円相当となる。

各キャンペーンの詳細は、au PAYのキャンペーンサイトで確認できる。