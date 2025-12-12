ウェルネス総合研究所は、「ダイエットと疲労に関する調査」の結果を12月11日に発表した。同調査は、2025年9月29日から10月1日にかけて、全国の20代から60代の男女1000人を対象にインターネットで実施されたもの。

Q.現在、カラダの不調や衰えを感じますか。(n=1000)

20～60代の男女1000名のうち、77.1%が「カラダの不調や衰えを感じている」と回答した。男性は71.6%、女性は82.6%で、女性の方が不調を感じる割合が高かった。

Q.不調や衰えを感じると答えた方に伺います。今感じている不調や衰えを教えてください。(n=771) ※複数回答可

主な不調の上位3項目は「疲れがたまりやすく抜けにくい」「睡眠の質が低下した」「痩せづらくなった」。特に「疲れがたまりやすい」と答えた人は2人に1人の割合だった。

Q.その不調を感じ始めた時期を教えてください。(n=571)

不調を感じ始めた時期については、「太りやすくなった」と答えた人の70.7%が「3年以上前から」と回答。「痩せづらくなった」では82.9%が同様の回答をしており、長期的な変化として認識されていた。

Q.今の不調が「細胞代謝を高めること」で改善できるとしたら、実践したいと思いますか。(n=571)

また、現在の不調について「細胞の代謝を高めることで改善したい」と答えた人は83.1%に達した。

Q.これまでにダイエットを行ったことがありますか。(n=1000)

ダイエット経験者は男性35.6%、女性57.2%で、女性の方が取り組み経験が多かった。

Q.行ったダイエットで失敗や挫折、継続できなかった経験はありますか。(n=464)

一方で挫折や失敗の経験は男性63.5%、女性75.5%にのぼり、多くの人が継続の難しさを実感していた。

Q.ダイエット方法を選ぶ際に重視する点を教えてください。(n=464) ※複数回答可

ダイエット方法を選ぶ際に重視されるポイントのトップ3は「簡単で手軽」「お金がかからない」「リバウンドしづらい」。

Q.ダイエットの失敗や挫折の理由を教えてください。(n=464) ※複数回答可

一方、失敗要因としては「効果が出なかった」「ストレスが溜まった」「食事制限がつらい」が上位となった。

Q.太りやすい・痩せにくい体を「細胞代謝を高めること」で改善できるとしたら、実践したいと思いますか。(n=464)

「太りやすさや痩せづらさを細胞代謝の向上で改善できるなら実践したい」と回答した人は87.7%で、女性が男性を上回った。

Q.日常生活で疲労感を感じる頻度を教えてください。(n=1000)

「日常生活で疲労を感じる頻度」を尋ねたところ、週1回以上感じる人は全体の80%。男女別では男性76.0%、女性84.0%で、女性がより強く疲労を感じていた。

Q.疲労を解消するために行っている方法を教えてください。(n=800) ※複数回答可

疲労解消のための行動としては「睡眠」「入浴」「食事」が多かった。

Q.今行っている疲労対策に満足していますか。(n=699)

しかし、実践している対策に満足している人は33.0%にとどまり、67.0%が満足していない実態が明らかになった。

Q.疲労感が「細胞代謝を高めること」で改善できるとしたら、実践したいと思いますか。(n=800)

さらに、疲労を「細胞代謝の向上」で改善したいと答えた人は82.9%にのぼった。