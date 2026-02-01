岩田剛典 元・空手部「体が鍛えられるだけじゃなくて、精神的な面でも成長できる」武道の魅力を語る

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。 “子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。自身の学生時代の思い出などについて語りました。

番組後半のコーナー「KIDS TALKING DREAMS」では、空手を頑張る小学3年生のハルオミくんから「うまく型が打てるようになりたい」というメッセージが届きました。

2025年から開催している岩田のソロとして初のアジアツアー「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”」の東京公演に、ハルオミくんが来てくれていたことを知った岩田は「ありがとうございました！」と感謝を述べ、自身の経験を振り返りました。

＜岩田からのメッセージ＞

僕も中学校の3年間は空手部でしたから、何の型か気になります！ 平安初段（へいあんしょだん）かな？ この時期の空手部は本当に大変なんですよ。寒稽古などがあって、めちゃくちゃ寒いなか、畳に素足で巻藁（まきわら）に正拳突きを何回も……。もう本当に“鍛錬”ですよね。

武道のいいところは、体が鍛えられるだけじゃなくて、精神的な面でも成長できるところです。きっとハルオミくんにとっても、すごくいい時間になっていると思います。空手がもっともっと上達するように願っています。 頑張ってください！

番組では他にも、2025年から開催している岩田のソロとして初のアジアツアー「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”」の感想などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

