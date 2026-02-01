岩田剛典「国民全員が休暇を楽しんでいる雰囲気が好き」お正月の魅力を語る

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「岩田剛典 サステナ*デイズ supported by 日本製紙クレシア」。 “子どものあした、大人のきょう”をテーマに、さまざまなフィールドで活躍するゲストをお迎えするプログラムです。子ども時代のことから、現在に至るまでの活動を伺い、そのなかから未来につながるヒントを探します。

今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。お正月の雰囲気などについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

私は、保育士として子どもたちに伝統行事を伝えています。七夕やお餅つき、節分などの行事に関連したお話や工作を通して、記憶に残るよう大切に伝えていこうと思っています。

＜岩田からのメッセージ＞

素敵ですね。僕は、お正月の雰囲気が好きなんです。クリスマスも好きだけど、普段聴かないようなお正月の音楽が流れていたり、街に出ても人が少なかったり。国民全員が休暇を楽しんでいるような、あの独特の雰囲気がすごく好きです。

お餅つきやおせち、お雑煮といった季節ものも、その時期しか食べないじゃないですか。 その感じが、年々いいな、メロいなって思いますね。

お餅つきは、小さい頃にやったことがありますよ。通っていた習い事教室のイベントで、つきたてのお餅をみんなで作って食べたりして。楽しかったですね。

あとは、家族や親戚を含めて、ゆっくり過ごせるのがお正月くらいだったりするので。1年の頭の整理というか、そんな時間にもなっている気がします。

番組では他にも、2025年から開催している岩田のソロとして初のアジアツアー「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”」の感想などについて語る場面もありました。

