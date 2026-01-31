30代後半「あるある」!?「化粧品の量が2倍に」「首までスキンケア」すみれ×HIROMI＆FUKAMI 肌の悩みを語り合う

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとHIROMI＆FUKAMI)。2025年12月28日（日）、2026年1月4日（日）、11日（日）の年末年始スペシャル回は、MC3人でお届けしました。すみれとHIROMI ＆ FUKAMIが久しぶりに3人揃って、たっぷりトーク！ 年齢とともに変化する肌悩みなどについて語り合いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：美容のお仕事も多いお二人なので、いつもしっかりお肌のケアはしていると思いますが、とはいえ、去年（2025年）11月で36歳になったHIROMIちゃんとFUKAMIちゃん（笑）。30代後半に入って、お肌の悩みなどは出てきましたか？HIROMI：僕は、使う化粧品の量がこれまでより明らかに増えました（笑）。FUKAMI：そう（笑）、これまではクリームなんて小指の先くらいの量で十分だったのに、今は「全然足りない！」ってなるの。HIROMI：以前の2倍くらいの量を使っているよね。FUKAMI：これはラジオを聴いてくださっている方も「あるある」だと思いますが、どうでしょう（笑）。私たちは年齢を重ねて、やっぱり化粧品の減りが本当に早いの。その理由として、私、“顔と首は別ものじゃない”ってなったからだと思うのよ。すみれ：Oh, my Gosh.どういうこと？FUKAMI：首の肌がガシガシするんです。それで、顔だけじゃなく、首までしっかりケアしないといけないのだと痛感しました。変化は突然来るんです（笑）。HIROMI：ねぇ！だから僕は、5年前から「なぜ首に日やけ止めを塗らないの？」ってアラートしてたよ（笑）！FUKAMI：ですよね（笑）。今までは顔だけで完結していましたが、これからは首、デコルテ、あと手の甲までケアが必要だなって思ってます。すみれ：そうですね、首やデコルテにボディクリーム、というより、顔と同じように、化粧水と乳液やクリームというステップがよりいいかもしれませんね！――番組では他にも、「美容トレンド」や「育児と美容」などについて語り合う場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/