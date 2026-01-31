元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が、YouTubeチャンネル『スポーツライブプラス』で28日に公開された動画に出演。2026年シーズンの活躍を期待するヤクルトの選手を明かした。

古田敦也氏

古賀優大の活躍に期待

2026年シーズンの活躍を期待するヤクルトの選手を聞かれ、古賀優大の名前を挙げた古田氏。

続けて、「去年頑張ったし、守備のほうはいいと思うので。高津(臣吾)監督は6年やりましたし、僕も(練習に)付き合ってましたけど、(高津監督が)『ライト前に1割しか打たん』『ライト前の1割じゃ使えん』とずっと言ってましたから」と明かしつつ、「キャンプのときに僕も(練習に)ついて、守りのこともしゃべりましたけど、2025年は2割8分くらい打って、これは成長したなと。しっかりした打球も打ってたから」と評価した。

また、古田氏が「シーズンが終わってから一回会ったんですよ。『古賀ちゃん今年は打ったなあ』って話をしたら、若干胸を張りながら『2割8分です』みたいに言われた」と振り返って、笑いを誘うと、高津氏は「古賀の2割8分は胸を張っていいよ」とフォローしていた。