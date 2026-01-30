ちゃんみなが新アルバム『LEGEND』制作発表、渋谷109のシリンダー看板にてゲリラ予告

ちゃんみなが、自身6作目となるフルアルバム『LEGEND』の制作を発表。SHIBUYA109 渋谷店 シリンダーにてアルバムが今春のリリースとなることがゲリラ予告された。

アルバムより第一弾先行配信楽曲として「FLIP FLAP」のリリースが2月4日（水）に決定。本楽曲は1月27日（火）より放映開始している「NURO」CMタイアップソングにも採用されている。来週2月7日（土）よりスタートする、ちゃんみなのアリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」に先駆けての配信リリースとなる。

2017年のメジャーデビューアルバム「未成年」から数えて6作目となる本作は、『LEGEND』と題され、ちゃんみな自身のこれまでの歩みが音楽に色濃く反映して制作が進行中。渋谷109のシリンダー看板に突然現れた、アルバム予告では白塗りに黒のリップを塗ったちゃんみなの表情が渋谷の街に大きなインパクトを残している。

昨年は所属レーベルの移籍、自身最大規模のツアー「AREA OF DIAMOND 3」をアジアツアーまで含め完走、タイアップ楽曲を含む多くの楽曲制作に追われた。それに加え、自身がプロデュースを手掛けたガールズグループオーディション「No No Girls」から誕生したHANAのプロデューサーとして八面六臂の活躍。さらには1児の母としても駆け抜け、ここ数年で彼女を取り巻く環境は目まぐるしく変化している。そんな彼女が生まれてからこれまでの歴史を通して、表現する『LEGEND』とは一体どのようなものになるのか期待が膨らむ。

アルバムからの先行配信楽曲として2月4日（水）にリリースされる「FLIP FLAP」は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供するネットワークサービスブランド「NURO」のCMタイアップソングとしても採用され、現在放映中。アタックの効いたビートが印象的なトラックにのせて皮肉の効いたリリックが縦横無尽なフロウに載せて展開されるちゃんみなの真骨頂といえる一曲に。手のひら返しがテーマの根幹となり、彼女の実体験がベースとなった楽曲は新アルバムの1ピースとしても意味を持つものと言えよう。配信ジャケットでは、歌詞中にも登場するパンケーキを、”ひっくり返る”ものの代名詞的なモチーフとして採用。彼女らしいエスプリの効いたものとなっている。

＜リリース情報＞

ちゃんみな

「FLIP FLAP」

2月4日（水）0時配信スタート

©NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.

配信リンク https://NOLABEL.lnk.to/FLIPFLAP

ちゃんみな公式サイト：https://chanmina.com/