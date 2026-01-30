ガンバ大阪は30日、FW植中朝日とDF中野伸哉の負傷について発表した。

20日（火）に負傷した植中は左ひざ内側半月板損傷と診断され、本日（30日）手術が終了したとのこと。中野は25日（日）に行われた北海道コンサドーレ札幌とのトレーニングマッチで負傷し、右ハムストリング肉離れと診断されたようだ。両選手とも全治期間は明かされていない。

植中は2001年生まれの現在24歳。2020年にV・ファーレンでプロキャリアをスタートさせると、2023年1月に加入した横浜F・マリノスでは前線のポジションを幅広く務め、公式戦通算120試合で29ゴール9アシストをマーク。今オフにG大阪へ完全移籍で加入したばかりだった。

中野は2003年生まれの現在22歳。サガン鳥栖の下部組織出身で2021年にトップチームへ昇格すると、2023年夏にG大阪へ完全移籍で加入した。ここまで公式戦通算31試合に出場。昨シーズン後半戦は湘南ベルマーレへのレンタルを経験し、公式戦11試合に出場した。

秋春制移行に向けた特別大会である明治安田J1百年構想リーグは来月6日（金）に開幕。G大阪は地域リーグラウンドのWESTに組み分けられており、7日の初戦はセレッソ大阪との大阪ダービーとなっている。