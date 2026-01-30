交通事故の保険金はいくらもらえる？

交通事故に遭った際、どんな費用がどのくらい保険金として受け取れるのか気になりますよね。"意外とこの費用も保険金の対象になった”なんてこともあり得ます。対人・対物事故の時に保険金として受け取れる費用を紹介します。

交通事故における保険金とは

交通事故による保険金とは、事故により被保険者が被った損害に対して、保険会社より支払われる金銭のことをいいます。その保険金は、主に対人賠償補償、対物賠償補償、人身傷害、車両保険の4つに分類されます。

「人身傷害」、「車両保険」は、事故により被保険者が被った損害を金銭でてん補する保険です。例えば、車両保険では被保険者自身の所有物である車両に生じた損害（破損など）を保険金でてん補します。

「対人賠償補償」と「対物賠償補償」における保険金は、被保険者が“相手”(＝被害者)に発生させてしまった身体のケガや所有物の損壊について金銭で穴埋め(＝賠償)し、そこで発生する被保険者の経済的な損害を保険金でてん補します。

支払われる保険金の内訳

交通事故によって発生した損害のうちどのような費用が保険金として支払われるのでしょうか。保険会社から受け取れる保険金のうち、死亡事故、物損事故、人身事故のそれぞれの保険金内訳を紹介します。

死亡事故の場合

死亡者の逸失利益料

死亡することによって将来得られるはずの収入が得られなくなることによる損害

遺族に対する慰謝料

近親者の精神的苦痛に対する賠償

死亡するまでの治療費

葬祭費用

物損事故の場合

修理費用

損壊を受けたものを事故直前の状態に回復する為の修理費用

代車費用

被害物の修理期間中における代替交通費。レンタカー代・工場代車などの実際に要した費用代替物賃借費用

休車損害

修理期間中の使用不能に基づく営業収入減少による休業損失

人身事故の場合

治療費

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料など

通院交通費

通院、転院、入退院に要する交通費



看護費

近親者による付添や、家政婦等による職業人の付添など

入院雑費

療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費



休業補償

事故により受傷によって休業したことによる収入減少

慰謝料など

いくらもらえる？保険金の計算方法

保険会社から受け取れる保険金は、修理費や治療費など損害費目ごとに算出されています。物損・人身ごとに保険金の算出方法を紹介します。

物損の保険金算出方法

直接損害：相手の車・お店・電柱などの修理費用

＋

間接損害：修理中の為に稼働できない間の費用

対物事故における損害額は、その事故と相当な因果関係にある損害額を指します。その損害額は直接損害と間接損害に分かれており、それぞれを見積書、写真等の損害立証資料、鑑定人から受理したレポートなどなら算出されます。

①直接損害：事故によって相手の財物を事故前の状態に回復させるための修理費をいいます。

なお、全損の場合は、時価額が限度となります。

②間接損害とは、その事故によって直接損害以外に、二次的に発生する損害をいいます。具体的には、代車費用・休車損害・評価損害等であり、事故と相当因果関係のある範囲内で認められた額となります。

これらの損害額を算出していき、過失割合があれば、過失分を相殺された額が損害認定額となります。

（直接損害＋間接損害）×自身の過失割合・責任分担割合＝認定損害額

この損害認定額から免責金額を差し引いた額が保険金となり支払われます。

示談金額（認定損害額が限度）ー保険証券記載の免責金額＋費用保険金＝受け取れる保険金

ケーススタディ① 車同士の事故で受け取れる保険金はいくら？

車同士の事故で責任割合が割れる場合、相手損保と自身の車両保険からいくらもらえるのでしょうか。

過失割合：自車 相手＝20：80

車両保険：１００万円

修理費用：１２０万円

認定時価額：８０万円

修理費用は時価額が限度となりますので、認定時価額の８０万円に相手の過失割合80％をかけて８０万円×80％＝６４万円を相手損保から受け取れることとなります。車両保険１００万円から６４万円を差し引いた36万円が車両保険から支払われることになります。また、免責金額が設定されていれば、36万円から免責金額が引かれた金額が保険金となります。

人身の保険金算出方法

傷害による損害 治療費、休業損害、慰謝料など

＋

死亡による損害 葬儀費用、逸失利益、慰謝料など

＋

後遺障害による損害 将来介護費用、逸失利益、慰謝料

対人事故の場合は、自動車対人賠償保険認定指針（任意基準）と自賠責保険基準があり、これらの基準を参考に、入院・通院の場合は、実際に治療した日数をもとに診察料・入院料・看護料・通院費・諸雑費等の治療関係費、休業損害、慰謝料などを算出します。

後遺障害や死亡については、逸失利益、慰謝料、葬儀費、治療関係費などを算出し、これらの費用もそれぞれの基準に基づいて算出します。

損害の種別、損害費目ごとに算出し、合計された額が保険金となります。なお、全ての費用が必ずしも対象になるわけではなく保険会社が必要かつ妥当と判断した金額となります。

ケーススタディ② 対人賠償責任保険で支払いになる保険金は？

自転車走行中の相手方を怪我をさせてしまった場合の、対人賠償責任保険で支払い対象になる保険金は？

相手方：会社員男性

受傷日：５月２０日

怪我：右腓骨骨幹部骨折

治療状況：入院→５月２０日～６月５日

通院→６／１０、６／１７（ギプス除去）、６／２５、７／３、７／１０（治癒）

就労状況：５月２０日～６月18日まで欠勤

交通費：タクシー領収書（６／５、６／１０、６／１７）計５枚

受け取れる保険金

治療費 68,000円

入院雑費 18,700円

交通費 14,740円

休業損害 362,500円

傷害慰謝料 326,370円

合計 790,310円

費目ごとに金額を算出し、保険会社が必要かつ妥当と判断された金額が保険金として支払われます。

まとめ

交通事故で損害が発生してしまうと、どんな費用がどのくらい保険金として受け取れるのか気になりますよね。基本的には、その事故と相当因果関係がある損害が対象となり、保険会社が必要性・妥当性を判断のうえで損害額が決定し、保険金としてお支払いとなります。

交通事故時の注意点としては、現場で賠償の約束をしないことです。どこまで保険金として支払うかは保険会社が決めることですので、賠償事故の現場で相手方とは金銭の約束はしないようにしましょう。

