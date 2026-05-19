HDMI機器をUSB変換して走行中に同乗者が動画や音楽を楽しめる、データシステムのUSBKITに注目！

■エンタメ性を強化する

ドライブ中のエンターテインメント性を高めるアイテムとしてデータシステムから「USBKIT CEA940」が登場した。

【画像】USBKITは手軽にエンタメ性を高められる便利アイテムなのだ

これは有線接続のApple CarPlay対応のディスプレイオーディオ（DA）やカーナビに、HDMI機器が接続できるようになるもの。通信用のUSBポートを備えていればUSBKITを介して、例えばAmazon Fire TV Stickなどのストリーミング機器（別途インターネット接続が必要）や、DVD／ブルーレイディスクプレイヤーといったHDMI機器による多彩な映像・音楽コンテンツを楽しめるようになるのだ。

しかも走行中でも映像系コンテンツが見られるので、ロングドライブでも同乗者は退屈知らず。車内の空気がよどむこともなくなる、はず。

さらに有線接続にしか対応していないApple CarPlayやAndroid Autoでも、USBKITを使うとワイヤレスで接続できるから、スマホにケーブルをつながなくてもよくなる。これが意外と便利に使えるのだ。

また、同社のHDMI変換ケーブル「AV004」を活用すれば、USBタイプＣ接続のiPhoneやiPadの画面をDAやカーナビの大画面にミラーリングでき、デバイスに備わる多くのアプリの表示と操作もできるようになる。

このようにUSBKITはドライブ時のエンタメ性をグッと高めてくれる、激推しのアイテムなのである。

USBで接続。手軽にHDMI機器が使える！ 走行中に動画や音楽を楽しめる!!

Data System

カーエンターテイメントアダプター

USBKIT CEA940

価格：1万8700円

適合車種：2016年以降に製造された有線Apple CarPlayとタッチ操作に対応したカーナビおよびディスプレイオーディオ搭載車

●本体にはUSB接続ケーブル（タイプＡ）が備わり、変換アダプター（タイプＡ→Ｃ）や補助電源として使用可能なUSB電源補助ケーブルを付属している

●本体にはHDMI入力ポートと補助電源取得用のUSBタイプＡポートを備える

●クルマのUSBポートとケーブルで接続して、本体のHDMI入力ポートにAmazon Fire TV Stickなどストリーミング機器やDVD／ブルーレイプレーヤーを接続すれば利用可能

●最新車両のDAではDVDメディアに対応していないことも多い。そんなときはUSBKITに手持ちのポータブルDVDプレーヤーを接続すれば、所有するDVDメディアを見られる

iPhone／iPadの画面をミラーリングできる

ミラーリングHDMI変換ケーブル

AV004

価格：5500円

iPhone／iPadのUSBタイプCをHDMIタイプAに変換するためのケーブル。iPhone／iPadの画面をミラーリングしてDAやカーナビに大画面で映し出せる

〈文と写真＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp