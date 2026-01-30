元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。楽天の初代監督を務めた当時の思いを振り返った。

「この人たちになんとかいいゲームをお見せしたい」

楽天の初代監督を務めた田尾氏。シーズンが始まるまでに、GMやコーチのような役割も担っていたそうで、「ユニフォームを着てグラウンドに立ったときにホッとしましたね。そこまでが大変でした」「10月に監督の依頼が来て、3月末の公式戦までが、こんなに仕事があるんだというくらいやってましたね」」と振り返った。

また、上田まりえが「これまでプロ野球チームがなかった場所に作るということも含めてですよね」と話すと、田尾氏は「そうですね」とうなずきつつ、「東北の方たちのあたたかい応援で救われたなって。必ず最下位をくらうし、『能無し監督』と言われるだろうなっていう覚悟で行ってますから。ヤジられっぱなしで終わるんだろうっていう気持ちでしたけど、ヤジられないんですよ」と回想。

そして、「これはありがたかったですね。この人たちになんとかいいゲームをお見せしたいなって。そういう気持ちで選手にも『負けてもいいけど、全力でやれよ』と言ってね」としみじみと語っていた。