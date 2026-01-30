マイナビは1月30日より、メディアプラットフォームnoteを活用したコンテスト「#未来に向けた挑戦」を開催する。

『“挑戦”とは、「大きな決断」や「成果」だけを指すものではなく、迷いながら踏み出す一歩や、「やってみたい」と心に秘めた思いも、確かな挑戦だ』と考える同社。本企画は、これまでの挑戦や、これから挑戦したいと思っていることなど、「#未来に向けた挑戦」をテーマに、今の自分が何を考え、どんな未来を描こうとしているのかを、自身の言葉で自由に綴るコンテストとなっている。

noteアカウントで会員登録(ログイン)の上、マイナビのnoteアカウントをフォロー。ハッシュタグに「#未来に向けた挑戦」を設定し、「無料公開」にて記事を投稿すると応募完了となる。応募数の制限はない。

なお、既に同じようなテーマで投稿した記事でも、このハッシュタグをつけて編集・公開すれば応募することが可能となっており、マンガやエッセイ、イラスト、小説など、特に形式は問わないという。応募期間は1月30日～3月1日。結果は4月下旬に発表される。

本コンテストでは、グランプリ1名、マイナビ賞2名、入賞3名が選出され、いずれも賞金が用意されている。グランプリ受賞者には、ギフトカード10万円分が贈呈されるほか、副賞として作品内容をショートドラマ化およびマイナビニュースにて掲載される。マイナビ賞では、ギフトカード5万円分に加え、副賞として著名クリエイターによるWEB漫画化が行われる。入賞者には、ギフトカード2万円分が贈呈される。